03 июля 2019, 09:31

Житель Дагестана обвинен в призывах к экстремизму

Дело жителя Тарумовского района, обвиненного в призывах к экстремистской деятельности, направлено в суд, сообщила прокуратура 2 июля. 

По версии обвинения, житель республики написал комментарий с призывами к экстремизму под видео, находящемся в свободном доступе в одной из групп соцсети. Целью автора комментария при этом было "воздействие на сознание и волю неограниченного круга лиц", полагает прокуратура Дагестана.

Житель Тарумовского района обвинен по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности c использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении, опубликованном 2 июля на сайте ведомства.

Часть 2 ст. 280 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне было передано в суд дело жителя столицы Дагестана, обвиненного в призывах к экстремистской деятельности после публикаций в соцсети. В мае Кизилюртовский горсуд признал местного жителя виновным в том, что он разместил в соцсети видеоролик с призывами к экстремизму, и назначил ему два года условно.

Примечание:

"Житель Каспийска обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

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