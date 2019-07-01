Прокуратура заявила о нарушении прав бывших сотрудников "Кавказкабеля"

01 июля 2019, 23:33

Проверка подтвердила нарушение трудового законодательства АО "Кабельный завод "Кавказкабель" в Прохладном, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии. Ведомство призвало бывших работников предприятия-банкрота, которые не получили причитающиеся им выплаты, обратиться в городскую прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", проблемы с выплатой зарплаты работникам "Кавказкабеля" начались в 2017 году. К январю 2018 года общий долг по зарплате на предприятии составлял более 27 млн рублей. Вмешательство прокуратуры позволило работникам получить зарплату, но к концу марта 2018 года у завода образовалась новая задолженность перед сотрудниками. По данным профсоюза, на 27 августа 2018 года задолженность "Кавказкабеля" по зарплате превысила 30 млн рублей.

В октябре 2017 года руководство "Кавказкабеля" решило добровольно ликвидировать предприятие, а 10 ноября завод решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарии был признан банкротом. Работники "Кавказкабеля" считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве было возбуждено в отношении руководителя и председателя совета директоров завода. Бывший директор предприятия нарушал права кредиторов организации, незаконно продавая ее имущество, сумма ущерба превышает 3,9 млрд рублей, сообщила в конце декабря 2018 года прокуратура республики.

В ходе проверки установлено, что работники АО "Кабельный завод "Кавказкабеля" не получили причитающиеся им выплаты, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"В июне в Прохладненский районный суд направлено восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате и процентов за нарушение срока выплаты заработной платы. В настоящее время исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ведомство также призвало бывших работников "Кавказкабеля" обратиться за защитой своих трудовых прав в прокуратуру Прохладного.

По состоянию на 21.30 мск на сайте АО "Кабельный завод "Кавказкабель" нет комментариев относительно рекомендаций прокуратуры бывшим сотрудникам завода.

Напомним, в январе жители Прохладного пожаловались на безработицу после банкротства "Кавказкабеля". По их словам, найти в городе стабильную работу тяжело, после увольнения приходится зарабатывать неквалифицированным трудом или уезжать.