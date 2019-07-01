Пользователи соцсетей раскритиковали идею строительства храма вместо спортплощадки в Сочи

01 июля 2019, 13:13

Готовность мэрии Сочи согласиться на предложение епархии и построить храм на участке, зарезервированном под спортивную площадку, вызвала критику со стороны пользователей соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", сочинская епархия попросила у мэрии для строительства храма участок земли на улице Чайковского, хотя жители микрорайона "Гагаринский" просили мэрию организовать на этом пустыре спортплощадку. 27 июня после дебатов участники публичных слушаний решили опросить 35 тысяч жителей микрорайона, после чего провести новые слушания.

На странице общественного движения "За Сочи" в Facebook под новостью о публичных слушаниях размещено, по состоянию на 13.12 мск 1 июля, три комментария. Их авторы высказались против строительства храма на участке под спортплощадку.

"Какие ещё слушания собралась проводить мэрия, если изначально планировалась спортивная площадка, другого решения быть не может и не должно", - написала Татьяна Меньшикова.

"Скоро не город-курорт, а город-храм будет!" – высказался пользователь под ником "Маргарита(Марго) Ковалёва –Жестовская".

"Критикуй, не критикуй... А сказал мэр... значит, храму быть!" – иронично отметил пользователь "БезПроизвола".

Параллель между ситуацией в Сочи и майскими событиями в Екатеринбурге провел читатель "Кавказского узла" Игорь Сажин. "Ну что, теперь еще и Сочи, вслед за Екатеринбургом, можно объявлять городом бесов. Получается, что в вере не Бог главный, а храм. Кто против храма тот бес. Не важно, что за Бога, но против храмов. Ведь храмы более истинны, чем Бог", - высказал он свое мнение в комментарии под новостью "Кавказского узла".

В Екатеринбурге в мае проходили акции протеста, связанные с планами построить храм в сквере. Протесты сопровождались столкновениями активистов с силовиками. За три дня проведения акций десятки человек были задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, назвал Екатеринбург "городом, где бесы гуляют", сообщило 15 мая екатеринбургское издание 66.ru.

Напомним, что акции протеста в столице Урала нашли поддержку у жителей юга России. Так, 15 мая у строящейся в Волгограде часовни прошли пикеты в поддержку екатеринбургских активистов. Участники пикетов выступили также против строительства часовни в Тракторозаводском районе Волгограда.

18 мая активисты движения "Город наш" в Махачкале также провели пикет в поддержку протеста екатеринбуржцев. Они сравнили ситуацию в Екатеринбурге с собственными акциями протеста против возведения православного собора в парке Ак-Гёль. Участники пикета призвали мэра Махачкалы запретить строительство в городских парках и выразили надежду, что проблема застройки скверов в городах страны будет решаться и на федеральном уровне.