Сочинцы раскритиковали планы строительства храма вместо спортивной площадки

28 июня 2019, 23:58

Сочинская епархия попросила у мэрии пустующий земельный участок на улице Чайковского для строительства храма, хотя жители микрорайона "Гагаринский" просили мэрию организовать на этом пустыре спортивную площадку. Судьба участка решится после опроса всех 35 тысяч жителей микрорайона, сообщили в мэрии Сочи.

Публичные слушания по вопросу строительства храма на улице Чайковского в Сочи состоялись 27 июня. На слушаниях решался вопрос об изменении целевого назначения участка, расположенного между стоматологической поликлиникой №1 и жилыми домами. Управляющий Сочинской епархией РПЦ епископ Сочинский и Туапсинский предложил мэрии Сочи безвозмездно передать этот участок под строительство храма высотой до 36 метров, и для обсуждения этой инициативы были организованы слушания, сообщила специалист департамента имущественных отношений администрации Сочи Анаида Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

На слушаниях присутствовали около ста человек, а всем желающим принять участие не хватило мест в зале. Обсуждение проходило в напряженной обстановке: за строительство храма выступала группа казаков, пришедших поддержать духовенство, против были жители домов на улице Чайковского. Вместе с одним из участников слушаний - человеком в одежде священнослужителя с крестом - пришли около 30 казаков и жителей других микрорайонов, которые требовали построить храм.

Слушаниями руководила сотрудница отдела архитектуры администрации Сочи Наталья Клейменова. Она объяснила собравшимся, что Сочинская епархия РПЦ просит "изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203022:16 с "общественное управление" на размещение "объектов религиозного назначения".

Сторонники епархии, которые не называли своих имен, заявляли, что "площадка пустует, и там собираются наркоманы, а чтобы этого не было, надо построить храм". Один из участников слушаний высказал мнение, что раз в Сочи создана епархия, значит ей "нужно место для размещения в центре города". "Мне нравятся колокольные звоны. Я хочу, чтобы была церковь", - аргументировала свою позицию жительница соседней с улицей Чайковского улицы Гагарина.

Выступление председателя территориального общественного самоуправления (ТОС) "Гагаринский" Игоря Виноградского сторонники епархии встретили в штыки. Виноградский сообщил, что ТОС планировало организовать на обсуждаемом участке спортивную площадку, поскольку в окрестностях нет ни одного места для занятий физкультурой. Вопрос строительства спортплощадки обсуждался с мэрией, подчеркнул он.

"Мэрия запросила с нас проект, мы все подготовили вплоть до кадастра. А теперь выясняется, что это место мэрия намерена передать духовенству и лишить жителей нашего ТОС большого участка, который в настоящий момент используется под хаотичную парковку", - заявил на слушаниях Игорь Виноградский.

Его заместитель Сергей Титов тоже высказался против строительства храма. "ТОС проводило поквартирный опрос, что жители хотели бы видеть на этом месте. Все заявили единодушно, что спортивную площадку. Это мнение жителей было озвучено нашим ТОС главе города. Теперь получается, что без учета общественного мнения духовенству дают построить храм на Чайковского, который никому тут не нужен. А нам не дают построить спортивную площадку, в которой жители нуждаются", - подчеркнул Титов.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца поддержала руководителей ТОС, оставив запись в журнале учета общественного мнения. "Жителям микрорайона давно обещали спортивную площадку. Храм в спальном районе неуместен. В десяти минутах ходьбы от этого места находятся другие храмы", - подчеркнула активистка.

"Не передавать земельный участок под храм, дети и взрослые нуждаются в спортивной площадке", - написала домком 60-квартирного дома по улице Чайковского Валентина Скрябнева в журнале.

По итогам дебатов участники слушаний решили провести новый опрос среди 35 тысяч жителей ТОС "Гагаринский". Для организации поквартирного обхода и опроса будет создана комиссия, в которую войдут члены ТОС, жители микрорайона "Гагаринский" и представители епархии. Жителям микрорайона предложат ответить на вопрос, что следует построить на пустыре - храм или спортивную площадку.

По итогам опроса мэрия Сочи организует новые слушания, сообщили в городской администрации корреспонденту "Кавказского узла".