23 июня 2019, 09:00

Армянские фермеры лишились скота после вспышки бруцеллеза

Свыше 150 голов крупного и мелкого скота забили в Вайоцдзорской области Армении в принудительных санитарных целях, сообщили 22 июня в Госинспекции безопасности пищевой продукции.

Бруцеллез - острое инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, передающееся от животных человеку при непосредственном контакте и употреблении мясомолочных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма и склонностью к хроническому течению, сообщается на сайте Роспотребнадзора России.

Вспышка бруцеллеза зафиксирована в двух селах Вайоцдзорской области. Под принудительный санитарный забой попали 24 коровы и 127 овец и коз, сообщила 22 июня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Государственной инспекции безопасности пищевой продукции Ануш Арутюнян.

"У оставшейся скотины взяты анализы крови, заключение лабораторных исследований будут готовы на следующей неделе", - сказала Арутюнян.

По ее словам, возмещение компенсации ущерба фермерам за забитый скот не предусмотрено.

Примечание:

"Армянские виноградари разблокировали дорогу на Ереван", "Фермеры Армении требуют пропустить яблоки через российскую таможню", "Правительство Армении утвердило три проекта о господдержке фермеров".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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