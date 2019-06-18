Потерпевший по делу Миясат Киталаевой рассказал о нападении на его дом

18 июня 2019, 05:23

Житель Дагестана Салман Гаджикурбанов рассказал в суде подробности нападения на свой дом и похищении в феврале 2016 года, в котором, по версии обвинения, участвовала Миясат Киталаева.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела жительницы Махачкалы Миясат Киталаевой, обвиненной в причастности к боевикам. По версии обвинения, она вступила в ряды боевиков в Табасаранском районе в начале февраля 2016 года и участвовала в похищении двух жителей села Джули. В апреле защита заявила, что Киталаева против воли удерживалась боевиками в лесу и не вступала в их отряд. По словам адвоката, Киталаева рассказала, что познакомилась через интернет с молодым человеком, который предложил ей выйти замуж, но увез в лес к боевикам. После нападения в Джули боевики отпустили Киталаеву домой, заявила защита. Сама Киталаева не отрицала, что находилась в доме в момент нападения, но не участвовала в разбое и похищении.

По данным обвинения, вооруженная группа, в которую входила Киталаева, входила в состав запрещенной в России судом террористической организации "Исламской государство"*. В связи с этим Киталаева обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Заседание суда по делу Миясат Киталаевой 17 июня началось с допроса по видеосвязи с военным судом в Махачкале потерпевшего Салмана Гаджикурбанова, который пришёл в суд со своим адвокатом. По просьбе гособвинителя он рассказал подробности нападения на свой дом в феврале 2016 года, передаёт корреспондент «Кавказского узла», бывший единственным посетителем в зале.

«Это было 14 февраля. Где-то под восемь вечера у меня потух свет. Дома находился я, жена, сын сестры и малолетний сын. Я смотрю через окна - у остальных в селе есть свет. Выхожу из дома - внизу под лестницей находились они, четверо. Вышли и сказали: «Поднимайся». Скотчем меня перевязали, жену перевязали, племянник увидел раньше и сбежал из окна другой комнаты к соседям. Они стали допрашивать меня - старший брат у меня работает замглавы местной администрации. Спрашивали, где деньги - на столе лежала тысяча рублей с копейками. Потом захотели забрать машину» - сообщил суду потерпевший.

Сбежавший из дома племянник сразу сообщил о нападении, и к дому выдвинулся родственник Багир Шихгафизов, однако его тоже «связали и положили на полу», после чего их обоих вывезли на машине, рассказал Гаджикурбанов.

«Не доезжая до райцентра, две машины милиции прибыли им навстречу. Их (полицейских) машина ударила мою, управление потерялось, и он (водитель) 3-4 машины протаранил. Потом была стрельба, я несколько ранений получил, но жизненно важные органы не задели. Они ушли, нас освободили, меня отвезли в больницу», - рассказал суду потерпевший.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Салман Гаджикурбанов заявил, что среди четырёх нападавших была женщина, одетая в чёрное, «только глаза были видны».

«Точно я не могу сказать, что она (Киталаева), но экспертиза доказала это всё!» - добавил потерпевший.

Он также заверил судей, что женщина имела при себе оружие: «сначала у неё был пистолет, потом ей сказали: «Ты не умеешь этим пользоваться, держи автомат» и охраняла связанную семью.

«Они говорили, мол, я докладываю в милицию, неверующий, молодёжь порчу, потом «где деньги, ключи, машина». У меня был магазин, так эти ребята разбили два ящика пива… Они... говорили «мы другую страну делаем», - добавил Гаджикурбанов.

Отвечая на вопросы адвоката подсудимой Сергея Квасова, Гаджикурбанов уточнил, что Киталаева «просто охраняла дом, больше особо ничего не делала», ударов никому не наносила, но высказывала угрозы.

Отвечая на вопросы коллегии судей, потерпевший рассказал, что девушку из остальных нападавших он выделил «по одежде и голосу», так как её лицо было закрыто. Другого нападавшего Расмина Магомедова он опознал, так как тот был местным жителем и учился в местной школе.

По словам Гаджикурбанова, обыск дома проводили только мужчины, но Киталаеву он воспринимал «как настоящую боевичку», затруднившись сказать, участвовала ли подсудимая в перестрелке с полицией.

Салман Гаджикурбанов сказал, что нападавшие забрали из дома только «тысячу с мелочью рублей» и машину, которую он купил за четыре года до инцидента за 522 тысячи рублей, а само нападение длилось 15-20 минут. Мужчина также заявил о планах подать гражданский иск о материальном и моральном ущербе.

По просьбе защитника были частично оглашены показания Гаджикурбанова на следствии. В протоколе допроса от 9 сентября 2018 года потерпевший говорил, что затрудняется оценить высказывания нападавших как угрозы, а у Киталаевой «был сначала автомат, потом пистолет, потом у неё отобрали и его». Гаджикурбанов заверил суд, что доверять следует сегодняшним показаниям.

Мать обвиняемой заявила, что Киталаева не знала, на что шла

Второй по видеосвязи с тем же судом была допрошена мать подсудимой Мадигат Киталаева.

«Миясат - мой второй ребёнок. У сына серьёзные проблемы со здоровьем, он впадал в кому. Его жена из-за этого тоже ослабла здоровьем. Миясат с детства была маленькой хозяюшкой, выполняла все мои поручения, занималась и двумя детьми сына. Всю жизнь она посвятила заботе», - рассказала мать Киталаевой.

Она пояснила, что про обвинения дочери в преступлениях узнала уже после её задержания «от сотрудников следственного управления».

Женщина также добавила, что в 2016 году семья вывезла сына в Нальчик, где они жили около полугода, потом его состояние ухудшилось, и его «на машине МЧС» привезли обратно в Махачкалу.

«Потом уже я навестила её в СИЗО. Она сказала, что просто не хотела нас обременять, и через соцсети познакомилась с молодым человеком для отношений и, возможно, свадьбы, а он её посадил в машину и увёз в лес. Они её там не отпускали, чтобы она их не выдала … Поручений никаких не выполняла, просто сидела и плакала. Позднее они высадили её на какой-то дороге, и она попутками добралась домой» - сообщила суду Мадигат Киталаева.

По словам матери подсудимой, с того дня прошло два года, за это время её дочь «жила с ней дома, готовила еду».

«Она очень добрая и ранимая девочка. Очень озабочена своей внешностью, нарядами. Конечно же, она не знала, на что идёт», - сказала Мадигат Киталаева.

Отвечая на вопросы сторон, она заверила судей, что её дочь исповедовала традиционный ислам, призывов к свержению власти и ненависти к полицейским она не высказывала.

Свидетели рассказали следствию обстоятельства захвата заложников

Другие потерпевшие и свидетели уведомили суд о том, что не смогут явиться, и заявили, что подтверждают свои показания на следствии.

Так, полицейский Умалат Умалатов рассказал следователям, что 14 февраля 2016 года около 20.40 мск ему на мобильный телефон позвонил начальник Табасаранского отдела полиции Тельман Гаджиев, сообщив о том, что, возможно, по трассе едет «Нива» с боевиками и заложниками.

Умалатов, по его словам, подобрав ещё одного коллегу, выдвинулся к начальнику на бронированной машине «УАЗ Патриот», после чего они втроём настигли «Ниву», однако оттуда раздались выстрелы. Затем они протаранили «Ниву» передней частью автомобиля и после второго удара она остановилась, а нападавшие выбежали, оставив заложников. Умалатов заявил, что не видел лиц убегавших, но при этом заявил, что среди них была девушка.

Другой полицейский Замир Ахметханов сообщил следователям, что в тот день он находился в отделе полиции, по поручению начальника сел в машину, и они преследовали нападавших, вступив в перестрелку.

Начальник полиции Тельман Гаджиев сообщил в протоколе, что ему позвонил участковый Рафик Рашидов, который сообщил о нападении на дом в Джули, и Гаджиев «незамедлительно дал команду вооружиться и поднять личный состав по тревоге». В остальной части его показания совпали с показаниями подчиненных.

Местный житель Заур Гамидов рассказал следователям, как находился возле местной чайной, когда в его машину врезалась другая. Гамидов ударился головой о лобовое стекло, вышел и убежал, услышав стрельбу. Местный житель Заир Рашидов также, по его словам, забежал в ближайший магазин, но «видел мужчину с автоматом и девушку в хиджабе».

Несовершеннолетний племянник потерпевшего рассказал следствию, что день нападения вместе со своей тетей стоял на веранде дома и увидел трёх незнакомых человек и девушку. Испугавшись, он выпрыгнул на крышу, перебрался во двор к соседям и сообщил о проникновении в дом. Затем из гаража выехала «Нива», в которую посадили Салмана Гаджикурбанова и Багира Шихгафизова, после чего увезли. Племянник заявил, что одним из нападавших был Расмин Магомедов, который учился с ним в одной школе.

Показания племянника Гаджикурбанова подтвердили его родственники Физули Гаджикурбанов, Магият Гаджикурбанова, соседи Алиаскер Гасанов и его жена.

Рассмотрение дела продолжится сегодня, 18 июня в 10.00 мск. Ожидается, что будет допрошен свидетель Нариман Баширов, находящийся в местах лишения свободы, а также потерпевшие Багир Шихгафизов и Муслимат Гаджикурбанова - супруга Салмана Гаджикурбанова.

В мае 2017 года суд приговорил к 19 годам колонии жителя Дагестана Наримана Баширова, признанного виновным по 16 статьям Уголовного кодекса, среди которых участие в вооруженном подполье, нападения на силовиков и совершение теракта.

Комментариями сторон относительно сегодняшнего заседания «Кавказский узел» пока не располагает.

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