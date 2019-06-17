17 июня 2019, 10:31

Турист пропал в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели сегодня вышли на поиск туриста, пропавшего в районе ущелья реки Тютю-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Сообщение о пропаже 40-летнего жителя кабардино-балкарского города Тырныауз поступило сегодня в 6.20 мск, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Турист пропал в районе ущелья Тютюсу, на его поиски выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

Рука Тютю-Су протекает в Кабардино-Балкарии, ее устье находится в 129 километрах по правому берегу реки Баксан, следует из Государственного водного реестра.

"Кавказский узел" также писал, в августе 2016 года погиб испанский альпинист, который совершал восхождение в ущелье реки Тютю-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в составе группы, не зарегистрированной в спасательной службе.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".

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