Третий полицейский арестован по делу о смерти Сулли Юнусилау

14 июня 2019, 02:49

Суд изменил меру пресечения третьему полицейскому, обвиняемому в причастности к смерти уроженца Дагестана Сулли Юнусилау, сообщил сын погибшего, чемпион ММА Магомед Юнусилау.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле Сулли Юнусилау, который приходится отцом чемпиону мира по боям без правил Магомеду Юнусилау, скончался в больнице после избиения в Подмосковье. В избиении заподозрены трое полицейских, все они после инцидента были уволены из МВД. Сначала только одного из подозреваемых поместили под стражу, а остальных двоих - под домашний арест. 16 мая был арестован второй из подозреваемых.

Об аресте третьего фигуранта дела Магомед Юнусилау написал на своей странице в Instagram. "Сегодня, 13 июня 2019 года Московский областной суд в рамках уголовного дела по факту смерти Юнусилау Сулли отменил решение суда первой инстанции о домашнем аресте третьему обвиняемому [...] и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - написал спортсмен.

Юнусилау выразил удовлетворение в связи с решением суда. "Благодаря профессиональной работе органов прокуратуры и суда все трое обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления [...] наконец-то находятся в условиях полной изоляции от общества", - добавил он.

На сайте Московского городского суда по состоянию на 2.25 мск 14 июня нет информации о решении об аресте третьего обвиняемого в смерти Юнусилау.

Третий полицейский, обвиняемый по делу Юнусилау, ранее смог избежать ареста, предоставив справку о беременности жены. Дело вызвало широкий общественный резонанс: российские спортсмены и пользователи соцсетей призвали наказать полицейских, а глава Дагестана Владимир Васильев взял расследование под свой контроль.