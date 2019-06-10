Министр связи Дагестана обвинен в многомиллионном ущербе бюджету

10 июня 2019, 18:25

Передано в суд дело бывшего министра связи и телекоммуникаций Дагестана, обвиненного в причинении республиканскому бюджету ущерба на 20,8 миллиона рублей при заключении госконтрактов.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 сентября 2018 года был отправлен в отставку заместитель министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Юсуп Малламагомедов. 6 ноября он был арестован. По данным следствия, в 2015 году Малламагомедов, будучи и. о. министра транспорта, энергетики и связи Дагестана, добился завышения максимальной стоимости государственных контрактов.

В Советский районный суд Махачкалы передано дело бывшего министра связи и телекоммуникаций о злоупотреблении полномочиями, рапортовала сегодня прокуратура Дагестана. "По версии следствия, в 2015 году министр, с использованием фальсифицированных им коммерческих предложений от различных организаций, при составлении аукционной документации повлиял на установление начальной максимальной цены 8 государственных контрактов по поставке техники и мебели для нужд многофункциональных центров республики по заведомо завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Ущерб от этих действий оценен в 20,8 миллиона рублей. Обвиняемый находится под стражей, говорится на сайте прокуратуры Дагестана. Имя обвиняемого в сообщении не приводится.

На сайте Минкомсвязи Дагестана по состоянию на 18:25 мск 10 июня нет комментариев относительно сообщения прокуратуры.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".