10 июня 2019, 16:22

Жители Цхинвала рассказали о перестрелке между кандидатами в депутаты

Человек госпитализирован после перестрелки в Цхинвале, сообщила полиция Южной Осетии. Очевидцы утверждают, что участниками перестрелки стали кандидаты в депутаты парламента.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии 9 июня прошли выборы в парламент, организованные по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, то есть с участием самовыдвиженцев. ЦИК Южной Осетии признал выборы состоявшимися

На 17 мест в парламенте Южной Осетии претендовали 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендовали 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.  Предварительные подсчеты ЦИК Южной Осетии показали, что 19 из 34 мест в парламенте республики получила партия "Единая Осетия". В парламент также проходят представители коммунистов, "Народной партии", "Единства народа" и "Ныхас". Зарубежные наблюдатели отметили демократичность и прозрачность прошедшего голосования.

Личности участников сегодняшней перестрелки в центре Цхинвала не установлены, заявили в МВД Южной Осетии. "Пострадавший доставлен в республиканскую больницу", - процитировало сообщение ведомства государственное информагентство "Рес".

По словам очевидцев, перестрелка произошла между кандидатами в депутаты парламента, информировало издание.

Перестрелка между кандидатами произошла в Пионерском парке, сообщил южноосетинский информационный портал "Ныхас".

Скриншот сообщения о перестрелке 10 июня в Цхинвале, https://t.me/abonnews/1362"Оба кандидата, которые шли по одномандатному округу, набрали одинаковое количество голосов. В этом случае победителем, согласно законодательству Южной Осетии, признается тот, кто раньше подал документы в ЦИК", - говорится в сегодняшней публикации на Telegram-канале Abon Next. Ранен кандидат, признанный победителем, отмечается в сообщении. Имена участников перестрелки, указанные разными изданиями, разнятся.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о том, что в перестрелке действительно участвовали кандидаты в депутаты.

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".

Примечание:

"Сотрудничество с Россией названо целью нового главы генштаба Абхазии", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии", "НАТО отказалось признать выборы в Южной Осетии".

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