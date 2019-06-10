Учения с участием 1,4 тысячи солдат начались в Северной Осетии

10 июня 2019, 12:23

Огнемётчики полка войск радиационной, химической, биологической защиты, а также минометчики мотострелкового соединения, дислоцированных в Северной Осетии, начали учения на полигоне с использованием тактики современных вооруженных конфликтов, сообщили в Южном военном округе.

Учения около 200 военнослужащих войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты, а также 1,2 тысячи солдат мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии запланированы на полигоне "Тарское". Всего в мероприятиях задействовано свыше 230 единиц военной техники, говорится в сегодняшнем сообщении Южного военного округа, поступившем на почту "Кавказского узла".

Специалисты РХБ защиты были подняты по тревоге для совершения марша на полигон, где откроют огонь по позициям условного противника из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" термобарическим зарядом повышенной мощности на дальности до 7 километров. В недельных учениях также задействован модернизированный реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А "Шмель-М", отмечается в сообщении.

Расчеты мотострелкового соединения впервые применят тактику "кочующих" минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ. Военнослужащие поразят свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника. В учения задействованы также современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" и беспилотники, говорится в сообщении пресс-службы.

На сайте Минобороны России на 12.15 мск сегодня нет информации о запланированных учениях войск в Северной Осетии.

Учения подразделений Южного военного округа носят, в том числе, антитеррористический характер, поскольку Северный и Южный Кавказ не отличаются стабильностью, и "здесь наиболее высоки риски боевых столкновений", пояснил ранее "Кавказскому узлу" доцент РЭУ им.Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. "Однако я уверен, что учения не направлены на то, чтобы на кого-то нападать, речь идет об обороне государства", - подчеркнул эксперт.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 7 июня более 1,5 тысячи военнослужащих и около 300 единиц боевой техники были задействованы в учениях на полигоне под Владикавказом.