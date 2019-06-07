Автомобиль мотострелков Фото Пресс-служба МО http://mnogokino.club/25-bednye-lyudi-1-sezon.html

07 июня 2019, 10:09

Мотострелки подняты по тревоге в Северной Осетии

Более 1,5 тысячи военнослужащих и около 300 единиц боевой техники задействованы в учениях на полигоне под Владикавказом, сообщили сегодня в Южном военном округе.

По данным ведомства, подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии, были подняты по тревоге и отправлены на полигон Тарское. "Им предстоит отработать учебные тактические задачи в обороне",- проинформировала пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Согласно замыслу учений, мотострелки отработают тактику обороны в дневное и ночное время, используя около 300 единиц боевой техники. Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, самоходных артиллерийских установок САУ "Мста", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и минометов "Поднос", пишет со ссылкой на представителя ЮВО ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле учения в Северной Осетии провели 2,5 тысячи мотострелков. По данным ЮВО, они были подняты по тревоге для маневров с участием бронетехники и обучению рейдам против боевиков.

Примечание:

"Учения двух тысяч мотострелков прошли на полигоне в Ростовской области", "1,5 тысячи мотострелков начали маневры в горах Карачаево-Черкесии", "Учения мотострелков прошли в горах Южной Осетии".

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