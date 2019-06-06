Власти назвали сроки восстановления домов жертв взрыва в Шахтах

06 июня 2019, 15:50

Губернатор Ростовской области пообещал восстановить поврежденные после взрыва газа шахтинские многоэтажки к сентябрю, сообщили 5 июня в правительстве региона. На эти цели из резервного фонда региона выделено 42 миллиона рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января в результате взрыва газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области погибли пять человек, еще двое были госпитализированы. К 28 января все пострадавшие были выписаны из больницы.

В результате взрыва бытового газа в шахтинской девятиэтажке разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, которые было решено демонтировать. «Эксперты говорят, что конструкции здания целостные. Они подтвердили, что дом будет однозначно восстановлен», - заявил 29 января заместитель главы администрации города Владимир Петров. Также пострадал соседний пятиэтажный дом №18, жители которого были эвакуированы после инцидента, сообщалось 1 февраля на сайте правительства Ростовской области.

По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева на восстановление поврежденных в результате взрыва жилых домов в Шахтах из резервного фонда области выделено 42 миллиона рублей. Из этих средств свыше 30 миллионов рублей будут направлены на аварийно-восстановительные работы дома №16 и 12 миллионов – на дом №18. «В доме №16 были полностью разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, повреждены лестничные марши и плиты перекрытия седьмого этажа, лифт. В доме по №18 разрушен технический этаж, в аварийном состоянии находятся плиты перекрытия пятого этажа и вентиляционная шахта», - говорилось в сообщении на сайте правительства региона 5 июня.

Бюджетные средства были выделены после экспертизы зданий, заключившей безопасное восстановление поврежденных домов. «Надо ускорить работы, чтобы в сентябре люди могли въехать в благоустроенные квартиры», - процитировала главу Ростовской области Василия Голубева его пресс-служба.

Власти Ростовской области выделили 8,4 миллиона рублей из областного и 570 тысяч рублей из местного бюджетов для выплат пособий родственникам погибших и пострадавшим в результате взрыва в шахтинской многоэтажке. Были выплачены пособия на погребение и за вред здоровью, помощь за утрату имущества, а также другая материальная помощь, сообщалось 1 февраля на сайте областного правительства.

Демонтаж поврежденной многоэтажки по улице Хабарова, 16 в Шахтах начался 2 июня. «После (демонтажа) будут начаты восстановительно-строительные работы по квартирам верхних этажей, крыше. Здесь же, во втором подъезде, будут полностью заменены все коммуникации», - сообщили в администрации города Шахты, уточнив, что в пострадавших квартирах будет выполнен ремонт. Для микрорайона, где произошла трагедия, также разработан проект комплексного благоустройства: будут построены спортивные и детские площадки, зоны отдыха, парковки, проинформировал 3 июня Donday.ru.

Сроки окончания работ по благоустройству неизвестны, дома по проекту должны восстановить к 30 августа, написал 3 июня «Блокнот – Шахты».

Напомним, что 17 января жильцам всех подъездов, кроме того, где произошел взрыв, и соседнего, позволили вернуться в свои квартиры.