Пожар в Республиканском онкологическом центре в Махачкале. Фото: скриншот со страницы mchsdagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/ByVdxW-H4_m/

05 июня 2019, 23:03

Соцсети поставил под сомнение официальную версию пожара в онкоцентре Махачкалы

Пожар почти полностью уничтожил крышу радиологического корпуса в онкологическом центре Махачкалы, сообщил сегодня Минздрав. В МВД предварительной причиной возгорание назвали короткое замыкание электропроводки, пользователи Instagram обсуди версию об умышленном поджоге. 

Спасатели получили информацию о возгорании крыши в отделении радиологии онкологического центра сегодня в 17.20 мск. 

"Проводилась эвакуация двух пациентов и четырех человек медперсонала. К ликвидации последствий происшествия привлечены 34 человека и девять единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, полностью ликвидировать возгорание удалось в 20.28 мск. 

В результате пожара "почти полностью сгорела кровля здания радиологического корпуса", заявил Минздрав Дагестана. 

"Благодаря слаженной работе пожарных огонь не успел перекинуться дальше, оборудование и помещения не пострадали. Пациенты и медицинский персонал были оперативно эвакуированы. Предварительная причина возгорания - поджог строительного мусора рабочими подрядчика, занимающегося строительством нового корпуса", - говорится в сообщении на странице Минздрава в Instagram minzdravrd.

Скриншот со страницы mvd.dagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/ByVZ8o1ilCn/Об эвакуации девяти пациентов центра сообщило республиканское управление МВД, подтвердив отсутствие информации о жертвах и пострадавших. 

"По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки", - сообщило ведомство на своей официальной странице в Instagram mvd.dagestan.

Под этим постом некоторые подписчики обратили внимание на то, что данный онкоцентр давно нуждается в обновлении.

"По мне, его надо бы снести и построить новый и дать должное оборудование для лечения онкобольных! Медицина шагнула давно вперёд, а у нас в республике - на многие года назад", - высказался пользователь под ником antichnay88

Происшествие в Махачкале активно обсудили подписчики сообщества golos.dagestana. Так, один из двух постов с видео пожара в течение часа собрал более 41 700 просмотров и не менее 75 комментариев. Многие из пользователей высказали предположение, что имел место поджог. 

Скриншот со страницы golos.dagestana в Instagram https://www.instagram.com/p/ByVXL6AIwKL/"Подожгли специально, как обычно. Гарантию даю, что там построят что-то другое", - написал mus140682.

"Если камеры слежения не работали, то поджог однозначно!" - уверен abdulwagid_506.

"Может, вовсе и не земля понадобилась. Там склад медикаментов, недостачу хотят скрыть. Там препараты одни из самых дорогих", - предположил tagirkaspiysk

"Последнее время очень много пожаров в Дагестане", - отметил nadezhd561.

Некоторые пользователи озаботилась судьбой пациентов. 

"Бедные пациенты! Одна радиология на всю республику. Это так важно для выздоровления", - прокомментировала vika_belova71 другой пост, который за два часа собрал более 69 000 просмотров и не менее 65 комментариев. 

Скриншот со страницы golos.dagestana в Instagram https://www.instagram.com/p/ByVXL6AIwKL/"Очень жаль. Они, пациенты, там и так на грани от болезни, терпение и сил всем", - посетовал подписчик под ником gizn_igra__01.

"Интересно, радиология не имеет опасных веществ для экологии?" - отметил nabludatel1405

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, обнародованной пользователями Instagram в комментариях.

На сайте ГБУ РД "Республиканский онкологический центр" по состоянию на 23.00 мск нет информации о пожаре в радиологическом корпусе. 

Напомним, в конце марта пожар уничтожил не менее 15 торговых точек на Втором рынке в Махачкале, обошлось без жертв. По данным мэра Садмана Дадаева, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки, пользователи Instagram придерживаются версии о поджоге.

Примечание:

"Пользователи соцсетей поспорили о безопасности рынка "Дагэлектромаш" в Махачкале", "Погорельцы "Дагэлектромаша" пожаловались на скудные компенсации", "Дело о поджоге Рутульской администрации осталось без подозреваемых". 

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