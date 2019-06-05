Сторонники Бабаяна и "Свободной Родины" обменялись взаимными обвинениями

05 июня 2019, 23:01

Офис Бабаяна и партия "Свободная Родина" обвинили друг друга в противоправных действиях, связав инциденты с политической активностью перед выборами. Самвел Бабаян использует нападение как предвыборный пиар, отметили опрошенные «Кавказским узлом» армянские политологи.

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году. Председатель партии "Свободная Родина", бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в начале февраля также объявил, что собирается участвовать в президентских выборах, а его партия - и в выборах в парламент.

Глава общины Вакунис Кашатагского района сообщил сегодня в полицию об избиении. Этот конфликт полиция Нагорного Карабаха назвала «спором по политическим вопросам». «5 июня в 8.35 (7.35 по мск) глава общины Вакунис позвонил в районное отделение полиции и сообщил, что в 8.15 (7.15 мск) сегодня рядом с его домом в ходе споров на политические темы его избил житель города Бердзор и жители города Абовяна», - говорится в сообщении полиции непризнанной республики, опубликованном сегодня на сайте ведомства. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

К избиению Эдуарда Закаряна, главы общины Вакунис, причастны сторонники Самвела Бабаяна, сообщил пресс-секретарь партии Ваграм Погосян. «Они не пришли к согласию, какая из комнат муниципалитета подходит для проведения сбора подписей. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку этому делу», - написал сегодня Погосян на личной странице в социальной сети Facebook. Пост был опубликован около 14.50 мск и к 23.00 мск собрал почти 100 лайков.

О конфликте Погосяну сообщил сегодня утром филиал их партии в Кашатагском районе. «Глава общины Вакунис не является ни членом партии «Свободная Родина», ни сторонником. Просто мы узнали, что был такой инцидент. О том, что зачинщиками происшествия были сторонники Самвела Бабаяна, нам сообщил сам глава общины Эдуард Закарян», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Погосян.

Ранее, 30 мая, офис Самвела Бабаяна обвинил окружение его возможного соперника на будущих президентских выборах в Нагорном Карабахе, главы партии "Свободная Родина" Араика Арутюняна, к причастности к вооруженному нападению на его сторонников в Армении на трассе Севан - Мартуни. По делу о нападении следствие подозревает четверых человек, 3 июня двое из них были арестованы на два месяца по обвинению в незаконном приобретении оружия и боеприпасов.

Арестованные по делу о нападении являются сторонниками "Свободной Родины"

Сторонники Бабаяна связывают нападение на сторонников Бабаяна с именем Араика Арутюняна и придают этому политический подтекст, чтобы набрать политические дивиденды, прокомментировал инцидент Погосян. По его словам, сторонники Бабаяна видят в бывшем премьере серьезного политического соперника на предстоящих президентских выборах. «Против Араика Арутюняна ведется кампания необоснованных обвинений», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Погосян.

Арестованные по делу о нападении на сторонников Бабаяна являются сторонниками партии «Свободная Родина», заявил Погосян. «Но вне зависимости от этого, если человек преступил закон, он должен нести ответственность. Оценку этому должны дать исключительно правоохранительные органы», - подчеркнул Погосян.

Вооруженное нападение на Севанской трассе носит политический подтекст, заявил на пресс-конференции в Ереване один из участников инцидента Армен Меджлумян. По его словам, в машине во время нападения находилось двое человек, а событию предшествовала 25-минутная погоня на нескольких машинах. «[Араику Арутюняну] не понравилось политическая активность Самвела Бабаяна. Конфликт не может быть бытовым или финансовым, так как ни с кем из участников инцидента мы не знакомы», - отметил Меджлумян, добавив, что к инциденту причастны сторонники партии Арутюняна «Свободная Родина».

Сторонник Бабаяна раскритиковал заявления армянских силовиков о всестороннем расследовании дела. «Как можно было утверждать, что дело раскрыто, если на тот момент нас не допрашивали. Уже после этого заявления, нам позвонили и пригласили в полицию», - рассказал Меджлумян. По его словам, Араик Арутюнян пользуется административным ресурсом. «Если на предстоящих президентских выборах не будут использовать административный ресурс, то соперников Бабаяну мы не видим», - заключил сторонник генерала.

Нападение на сторонников Бабаяна было заранее спланированным, рассказал на пресс-конференции московский бизнесмен, сторонник Бабаяна Арам Овакимян. «Это была спланированная операция. Камеры дорожного наблюдения зафиксировали все машины, на которых нас преследовали. Это не случайность», - заявил он на пресс-конференции.

Заявление о политической подоплеке дела не соответствуют действительности, заявила 3 июня глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян. "У следствия есть неопровержимые доказательства, что дело носит бытовой характер. Но сообщить детали на данный момент не может, исходя из тайны следствия", - пояснила представитель Следкома.

Офис Бабаяна рассказал о сборе подписей

Из-за сегодняшнего конфликта в общине Вакунис пришлось приостановить сбор подписей, сообщили в центральном офисе Самвела Бабаяна в Степанакерте. «(В общине) произошла напряженная ситуация. Мы пока не выяснили всех обстоятельств, но мы приостановили сбор подписей в общине. Естественно, после того, как мы назначим нового представителя инициативный группы для работы в общине, сбор подписей там будет продолжен», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель офиса Владимир Погосян. По его словам, причиной конфликта в общине стало то, что «глава общины не захотел создать надлежащие условия, для работы инициативной группы».

Второй день сбора подписей сопровождался использованием административного ресурса, сообщил Погосян. «Несмотря на то что вчера были обсуждены все законы и нормативные акты с министром юстиции, во всех районных администрациях опять попытались создать преграды для членов инициативной группы, проводящие сбор подписей. Мы опять обращались, объясняли, чтобы члены инициативной группы могли продолжить работу», - заявил Погосян.

Если власти не будут чинить искусственные препятствия, сторонникам Бабаяна удастся за 45 дней собрать необходимое число подписей и добиться осуществления реформ, сообщили в офисе бывшего главы Минобороны Нагорного Карабаха.. «Чтобы парламент инициировал конституционные реформы, требуется собрать подписи 10% избирателей или порядка 10 тысяч подписей. Есть еще одни важный фактор – гражданское сознание. Если жители Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") , считают, что должны принять участие в переменах, конституционные поправки будут приняты», - отметила представитель штаба.

4 июня офис Самвела Бабаян заявил о начале сбора подписей для внесения изменений в Конституцию Нагорного Карабаха, которые позволили бы ему участвовать в выборах президента в 2020 году, несмотря на то, что кандидат в президенты должен прожить в непризнанной республике десять лет перед выдвижением. Сторонники бывшего министра обороны сообщили о попытке властей помешать инициативе.

Политологи указали на подтекст нападения на сторонников Бабаяна

Конфликт Бабаяна и Арутюняна не является межличностным, Бабаян «представляет угрозу системе власти Нагорного Карабаха, так как выступает против политической элиты», заявил научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян. «Бабаяну выгодно представлять инцидент политическим, даже если эта неправда», - рассказал Микаелян корреспонденту «Кавказского узла».

Власти Нагорного Карабаха, по словам политолога, максимально затруднили сбор подписей. «Подписи будут собираться в органах местного самоуправления. Расчет сделан на то, что многие побоятся и не придут в муниципалитет, чтобы не показать, что поддерживают Бабаяна. Поэтому он намеренно дестабилизирует ситуацию, добиваясь либо внеочередных выборов, либо уступок власти»,- считает Микаелян.

Эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян сомневается, что инцидент со сторонниками Бабаяна имел политическую подоплеку, а также не видит связи между вооруженным нападением и сбором подписей. «Определенный политический окрас придается из-за принадлежности второй стороны конфликта к окружению Арутюняна. Вряд ли Бабаян остался в выигрыше после инцидента. Есть лучшие технологии, чтобы предстать в роли жертвы для продвижения своей политической повестки», - заявил Варданян корреспонденту «Кавказского узла».

Парламент не одобрит пакет конституционных изменений, даже если сторонники Бабаяна соберут подписи, считает Варданян. «Карабахские власти не хотят, чтобы Бабаян баллотировался в президенты. А в парламенте, за исключением одного оппозиционного депутата, остальные являются политической опорой президента Бако Саакяна и сделают так, как хочет президент», - предположил Варданян.

2 марта в нагорном Карабахе вступили в силу изменения согласно которым сбор подписей для проведения референдума с целью внесения изменений в законодательство может проводиться только на территории общинных и районных администраций не менее десятью гражданами, зарегистрированных в ЦИК, на протяжении 45 дней. Затем в течение 15 дней подписи предоставляются в ЦИК, который за месяц должен проверить их подлинность. Офис Самвела Бабаяна ранее осудил решение ЦИК о порядке сбора подписей, назвав его "незаконным и нелогичным", а также попыткой "попрания прав граждан".

ЦИК республики должен вернуться к своим обязанностям и наказать тех, кто начал преждевременную агитацию, «порой откровенно агрессивную», заявила редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

По ее словам, органы безопасности также должны отреагировать и предпринять меры, иначе, по ее словам, эта ситуация приведет к дестабилизации в Нагорном Карабахе. «Речь идет о Самвеле Бабаяне и Араике Арутюняне, которые за год до выборов проводят активные встречи и агитацию. Кроме того, с именем Самвела Бабаяна уже связан целый ряд инцидентов правового характера, которые могут вылиться в серьезные провокации», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Айрумян.

28 ноября 2017 года суд первой инстанции признал причастность Самвела Бабаяна к ввозу ПЗРК в Армению и приговорил его к шести годам заключения. Оппозиция и сам Бабаян назвали арест политически мотивированным. 15 июня кассационный суд постановил направить дело для нового разбирательства в суд первой инстанции, а Бабаяна освободить из-под стражи. Решение было принято на фоне акций протеста его сторонников.

У Самвела Бабаяна отсутствует политический потенциал, а его политическая цель состоит «в максимальном создании ажиотажа, что может стать препятствием для проведения нормальной предвыборной кампании», считает Айрумян. «У него нет ни идеологии, ни мобилизационного ресурса. Несмотря на то, что в (Нагорном Карабахе) немало людей, обделенных государством и видящих в Бабаяне «сильную руку», если на арене появится кандидат, который сможет аккумулировать протестные настроения, то Самвел Бабаян останется без электората», - уверена Айрумян.

«Даже если удастся собрать подписи и инициировать поправки в Конституцию, они не будут распространяться на предстоящие в будущем году выборы. Но зато это можно будет раскрутить как нарушение или несправедливость», - предположила политический обозреватель.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Армия обороны Нагорного Карабаха". Также "Кавказский узел" опубликовал биографию Самвела Бабаяна.