01 июня 2019, 19:33

Турист разбился на параплане в Грузии

Филиппинец погиб сегодня при падении параплана в районе грузинского курорта Гудаури. Инструктировавший его гражданин Грузии получил травмы.

Параплан, на котором турист с Филиппин вылетел вместе с инструктором из Гудаури, с большой высоты упал в реку Арагви.

В результате происшествия иностранец скончался на месте. Инструктору, получившему травмы, врачи оказали помощь. Его состояние оценивается как стабильное, передает агентство «Новости-Грузия».

Расследование инцидента ведется по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности), передает со ссылкой на информацию МВД Грузии «ИнтерпрессНьюс».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 марта гражданин Польши погиб в результате схода лавины в высокогорной Сванетии в районе вершины Шхара.

Примечание:

"Спасатели нашли тело грузинской школьницы", "Турист попал под лавину в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".

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