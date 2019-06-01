Турист разбился на параплане в Грузии

01 июня 2019, 19:33

Филиппинец погиб сегодня при падении параплана в районе грузинского курорта Гудаури. Инструктировавший его гражданин Грузии получил травмы.

Параплан, на котором турист с Филиппин вылетел вместе с инструктором из Гудаури, с большой высоты упал в реку Арагви.

В результате происшествия иностранец скончался на месте. Инструктору, получившему травмы, врачи оказали помощь. Его состояние оценивается как стабильное, передает агентство «Новости-Грузия».

Расследование инцидента ведется по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности), передает со ссылкой на информацию МВД Грузии «ИнтерпрессНьюс».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 марта гражданин Польши погиб в результате схода лавины в высокогорной Сванетии в районе вершины Шхара.