01 июня 2019, 19:33
Турист разбился на параплане в Грузии
Филиппинец погиб сегодня при падении параплана в районе грузинского курорта Гудаури. Инструктировавший его гражданин Грузии получил травмы.
Параплан, на котором турист с Филиппин вылетел вместе с инструктором из Гудаури, с большой высоты упал в реку Арагви.
В результате происшествия иностранец скончался на месте. Инструктору, получившему травмы, врачи оказали помощь. Его состояние оценивается как стабильное, передает агентство «Новости-Грузия».
Расследование инцидента ведется по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности), передает со ссылкой на информацию МВД Грузии «ИнтерпрессНьюс».
Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 марта гражданин Польши погиб в результате схода лавины в высокогорной Сванетии в районе вершины Шхара.
"Спасатели нашли тело грузинской школьницы", "Турист попал под лавину в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".
01 июня 2019, 20:11
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Глава Цунтинского района отверг обвинения в избиении земляка
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01 июня 2019, 16:35
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Жители СКФО неоднозначно отнеслись к переносу ЕГЭ из-за Ураза-байрама
Рособрнадзор согласовал Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос тех госэкзаменов для выпускников школ, которые приходятся на празднование Ураза-байрама. Сдача экзаменов в резервные сроки уменьшает шансы поступить на бюджетные отделения вузов и исключает возможность пересдать нужный предмет, указали критики решения Рособрнадзора в Дагестане. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни в целом положительно отнеслись к переносу экзаменов.
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