Польский турист погиб в горах Грузии

31 марта 2019, 23:15

Гражданин Польши погиб сегодня в результате схода лавины в высокогорной Сванетии, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе вершины Шхара.

В поисках 45-летнего мужчины участвовали сотрудники управления по реагированию на особые ситуации Службы ЧС. Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста на вертолете, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе российский турист попал под лавину в горах Грузии. Спасатели вытащили пострадавшего из снега, он не получил серьезных травм.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Лентехи в Сванетии ожидаются осадки при температуре +0, ветер скоростью 7 метров в секунду. 1 апреля будет идти дождь при температуре +2, скорость ветра снизится до 6 м/с. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.