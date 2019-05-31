Скриншот новостного видео о поисках пропавшего ребенка в окрестностях Майского 31 мая 2019 года, https://www.youtube.com/watch?v=-_tymfFNueE

31 мая 2019, 23:36

Спасатели отчитались о третьем дне поисков ребенка в Кабардино-Балкарии

Спасатели и волонтеры прочесывали сегодня территорию близ реки Черек, поиски трехлетнего ребенка оказались безуспешными.

Как сообщал "Кавказский узел", информация об исчезновении ребенка поступила спасателям вечером 29 мая. Родители ребенка заявили, что он упал в воду и был унесен течением. К поискам привлечены 22 спасателя и 115 сотрудников МВД. Ребенка ищут также местные жители и поисковый отряд "Лиза Алерт" из Ставропольского края, сообщило сегодня МЧС.

К 21.00 мск поиски результатов не дали и были приостановлены из-за наступления ночи, сообщило сегодня на своем сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Сегодня спасатели, уже обследовавшие русло реки, прочесывали местность по берегам Черека, говорится в новостном выпуске, опубликованном на Youtube-канале "Вести КБР". В поисках задействованы беспилотники, при помощи которых осматривается местность, в том числе лес, информировали сегодня "Северо-Кавказские новости".

Помимо версии о том, что ребенка унесло течением, нужно рассматривать и другие, считают многие комментаторы сообщества "ЧП Нальчик" в соцсети Instagram. "Весь Майский район надо поднять на ноги и искать. Может, где-то заблудился? Никто же не видел, как он в реку упал! Надо искать везде", - написала сегодня Uzeevaiamida.

Скриншот обсуждения поисков ребенка в Майском, 31 мая 2019 года. https://www.instagram.com/p/ByH__Uan3gA/"Кто-то видел, как он упал в реку? Почему только там ищут? Может, он в лес или куда-то отошел и потерялся?", - согласилась Karisha.011.

"Вдруг в заросли пошел ребенок. Ведь родители точно не видели, что он именно пошел к речке", - написал пользователь Zeta_wip.

Примечание:

"Следком сообщил о гибели троих жителей Кабардино-Балкарии от отравления газом", "Тренер из Кабардино-Балкарии обвинен в гибели школьника", "Врач Орлова отвергла обвинения по делу о гибели новорожденных".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 июня 2019, 00:20

31 мая 2019, 23:22

31 мая 2019, 22:21

  • Суд признал бездействие МВД в деле жителей Временного

    Решение суда в Махачкале позволит жителям поселка Временный, потерявшим жилье при спецоперации, добиваться компенсаций за бездействие властей, сообщила юрист "Мемориала" Марина Агальцова. На уровне МЧС Дагестана согласование списков пострадавших заняло целый год, следует из ответа республиканского МВД.

31 мая 2019, 21:56

31 мая 2019, 20:54

  • Давид Киркитадзе приговорен к условному сроку

    Суд назначил сегодня два года условного лишения свободы одному из лидеров грузинской партии "Единое национальное движение" Давиду Киркитадзе, признавшему вину в нападении на полицейского.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы