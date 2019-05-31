Спасатели отчитались о третьем дне поисков ребенка в Кабардино-Балкарии

31 мая 2019, 23:36

Спасатели и волонтеры прочесывали сегодня территорию близ реки Черек, поиски трехлетнего ребенка оказались безуспешными.

Как сообщал "Кавказский узел", информация об исчезновении ребенка поступила спасателям вечером 29 мая. Родители ребенка заявили, что он упал в воду и был унесен течением. К поискам привлечены 22 спасателя и 115 сотрудников МВД. Ребенка ищут также местные жители и поисковый отряд "Лиза Алерт" из Ставропольского края, сообщило сегодня МЧС.

К 21.00 мск поиски результатов не дали и были приостановлены из-за наступления ночи, сообщило сегодня на своем сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Сегодня спасатели, уже обследовавшие русло реки, прочесывали местность по берегам Черека, говорится в новостном выпуске, опубликованном на Youtube-канале "Вести КБР". В поисках задействованы беспилотники, при помощи которых осматривается местность, в том числе лес, информировали сегодня "Северо-Кавказские новости".

Помимо версии о том, что ребенка унесло течением, нужно рассматривать и другие, считают многие комментаторы сообщества "ЧП Нальчик" в соцсети Instagram. "Весь Майский район надо поднять на ноги и искать. Может, где-то заблудился? Никто же не видел, как он в реку упал! Надо искать везде", - написала сегодня Uzeevaiamida.

"Кто-то видел, как он упал в реку? Почему только там ищут? Может, он в лес или куда-то отошел и потерялся?", - согласилась Karisha.011.

"Вдруг в заросли пошел ребенок. Ведь родители точно не видели, что он именно пошел к речке", - написал пользователь Zeta_wip.