31 мая 2019, 13:20

Более 130 человек подключились к поискам ребенка в Кабардино-Балкарии

К поискам ребенка, который пропал у реки Черек 29 мая, привлечены 22 спасателя и 115 сотрудников МВД. Ребенка ищут также местные жители и поисковый отряд "Лиза Алерт" из Ставропольского края, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", информация об исчезновении ребенка поступила спасателям в 20.05 мск 29 мая. По данным МЧС, трехлетний ребенок пропал на берегу реки Черек на окраине города Майского в Кабардино-Балкарии. К поискам были привлечены 40 человек - 10 от МЧС и 30 от МВД. Родители ребенка заявили, что он упал в воду и был унесен течением, сообщил Следком.

"Работы по поиску ребенка, 2016 года рождения, в Майском районе продолжаются. Проводится обследование лесного массива и прибрежной территории реки Черек", - сообщило сегодня ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

По данным ведомства, к поискам привлечены 22 спасателя, задействованы четыре единицы техники, в том числе два плавсредства от МЧС. От МВД в поисках участвуют 115 человек и девять единиц техники. Ребенка также ищут местные жители, добровольцы, в том числе поисковый отряд "Лиза Алерт" из Ставропольского края, проинформировало МЧС.

Примечание:

"Двое туристов эвакуированы на Эльбрусе", "Следком сообщил о гибели ребенка в канализационном люке в Кабардино-Балкарии", "Двое детей доставлены из Сирии в Кабардино-Балкарию". 

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