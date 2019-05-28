Вице-премьер Дагестана получил условный срок по делу о мошенничестве

28 мая 2019, 21:32

Суд приговорил бывшего врио заместителя председателя правительства Дагестана Билала Омарова, обвиненного в хищении денег из бюджета "Запкаспрыбвода", к 4,5 года условного срока.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2018 года следствие отчиталось о завершении расследования дела бывшего врио заместителя председателя правительства Дагестана Билала Омарова, ему было предъявлено обвинение в крупном хищении из бюджета "Запкаспрыбвода".

По версии правоохранителей, в конце декабря 2013 года Омаров заключил договор об аренде транспортных средств с экипажем. "Запкаспрыбвод" заплатил за аренду и закупил топливо и горюче-смазочные материалы для этой техники, однако на самом деле машины учреждению не передавались, а топливо было похищено. Мнимая аренда техники обошлась "Запкаспрыбводу" в 8,9 миллиона рублей, а топливо и горюче-смазочные материалы - еще в 2,1 миллиона, сообщила прокуратура Дагестана.

Суд назначил Омарову 4,5 года лишения свободы условно и запретил ему занимать государственные должности в течение 1,5 года, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

Приговор также вынесен директору ООО "Стройтехнохолдинг" Нурмагомеду Кушиеву, с которым Омаров, как утверждает следствие, заключил договор аренды транспортных средств, говорится в сообщении.

Кушиеву суд назначил 3,5 года лишения свободы условно, передает со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета по Дагестану Расула Темирбекова "Интерфакс-Юг".

В зависимости от роли и степени участия фигурантов дела, они были признаны виновными по статьям о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ) и подделке официального документа (ч.2 ст.327 УК РФ), сказал Темирбеков. Ущерб "Запкаспрыбводу" суд оценил в 6 миллионов рублей, отметил он.

Осужденные обжаловали приговор суда, но апелляционная инстанция оставила его в силе, передает сообщение ведомства "Молодежь Дагестана".

Комментариев от осужденных или их представителей относительно решения апелляционной инстанции не поступало.

Напомним, предприятием "Запкаспрыбвод" Билал Омаров руководил с 2012 по 2015 год. Вице-премьером Дагестана он был назначен в ноябре 2015 года. 27 марта 2018 года Омаров, курировавший в правительстве сферу АПК, был отправлен в отставку указом Владимира Васильева.