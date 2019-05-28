Председатель райсуда на Кубани обвинен во взяточничестве

28 мая 2019, 13:52

Бывший председатель райсуда на Кубани обвинен в том, что потребовал у правоохранителей 530 тысяч рублей за приговор местному жителю, сообщил сегодня Следком. Уголовное дело передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа 2018 года стало известно, что бывший председатель Щербиновского районного суда на Кубани был задержан при получении 300 тысяч рублей от сотрудников правоохранительных органов. Как полагает следствие, до этого подозреваемый уже получил 230 тысяч рублей от правоохранителей за обвинительный приговор местному жителю. Уголовное дело по статьям о взяточничестве и покушении на мошенничество возбудил председатель СК России Александр Бастрыкин.

С 27 марта 2015 года председателем Щербиновского районного суда являлся Александр Турицын. 27 июля 2018 года Квалификационной коллегии судей было принято "решение о приостановлении отставки председателя и судьи Щербиновского районного суда Краснодарского края Александра Турицына в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела".

Дело бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края передано в Краснодарский краевой суд. Судья в отставке обвинен в получении крупной взятки и покушении на мошенничество, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управления СКР. Ведомство не называет имени подозревамого.

Максимальные санкции по данным статьям – 12 и 6 лет заключения соответственно.

Подозреваемый требовал взятку не только за обвинительный приговор местному жителю, но и угрожал сотрудникам правоохранительных органов уголовной ответственностью за фальсификацию доказательств по делу, которое судья рассматривал. "Факт фальсификации доказательств установлен не был. В отношении сотрудников службы по обороту наркотиков и полиции территориальным отделом СКР по краю проведены необходимые проверки, по результатам которых в возбуждении уголовного дела отказано", - цитирует сегодня представителя пресс-службы прокуратуры региона "Интерфакс".

На сайте Краснодарского краевого суда, по данным на 13.40 мск сегодня, нет информации по делу бывшего судьи.