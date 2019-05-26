Раненный в Ереване журналист выписан из больницы

26 мая 2019, 12:01

Журналист Para.tv получил ножевое ранение во время бытового конфликта, с акцией противников Роберта Кочаряна инцидент не связан, заявила полиция.

Как сообщал "Кавказский узел", звукооператор издания Para.tv получил ножевое ранение во время акции противников второго президента Армении Роберта Кочаряна на Площади Свободы в Ереване 25 мая.

18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Решение суда противники Кочаряна встретили акциями протеста, пришедший к власти после "бархатной" революции премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать здания судов.

Информация о поножовщине в ходе акции противников Роберта Кочаряна не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе республиканской полиции корреспонденту "Кавказского узла".

По данным полиции, конфликт с журналистом произошел близ дома 24а по улице Сарьяна (улица, параллельная проспекту Маштоца, по которой прошли шествием противники бывшего президента – прим. "Кавказского узла").

"Сотрудник портала Para.tv и его спутник получили ножевые ранения в ходе бытового конфликта с 31-летним жителем Еревана. Его личность установлена. Предпринимаются меры для задержания подозреваемого", - сказал представитель полиции.

В редакции портала Para.tv "Кавказскому узлу" сообщили, что журналист выписан из больницы и его жизни ничего не угрожает.