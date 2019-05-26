В Армении в ходе акции противников Кочаряна ранен журналист

26 мая 2019, 02:50

Звукооператор издания Para.tv получил ножевое ранение во время акции противников второго президента Армении президента Роберта Кочаряна.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Решение суда противники Кочаряна встретили акциями протеста, пришедший к власти после "бархатной" революции премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать здания судов.

Митинг противников Роберта Кочаряна состоялся на Площади Свободы в Ереване 25 мая. Акция завершилась шествием по центральным улицам армянской столицы, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямую трансляцию Tert.am.

Организаторы акции заявили о поддержке инициативы премьер-министра Никола Пашиняна реформировать судебную систему. В ходе митинга участники акции показали символичные красные карточки судебной системе. Они также потребовали вновь взять под стражу Роберта Кочаряна.

После окончания акции редакция Para.tv сообщила о ранении своего сотрудника. «Подробности сообщить на данный момент не можем, так как правоохранители нам не разрешили поговорить с нашим сотрудником. Наш коллега находится в больнице. Его жизни нет угрозы», - сказано на официальной странице Para.tv в Facebook.