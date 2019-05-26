26 мая 2019, 02:50
В Армении в ходе акции противников Кочаряна ранен журналист
Звукооператор издания Para.tv получил ножевое ранение во время акции противников второго президента Армении президента Роберта Кочаряна.
Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Решение суда противники Кочаряна встретили акциями протеста, пришедший к власти после "бархатной" революции премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать здания судов.
Митинг противников Роберта Кочаряна состоялся на Площади Свободы в Ереване 25 мая. Акция завершилась шествием по центральным улицам армянской столицы, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямую трансляцию Tert.am.
Организаторы акции заявили о поддержке инициативы премьер-министра Никола Пашиняна реформировать судебную систему. В ходе митинга участники акции показали символичные красные карточки судебной системе. Они также потребовали вновь взять под стражу Роберта Кочаряна.
После окончания акции редакция Para.tv сообщила о ранении своего сотрудника. «Подробности сообщить на данный момент не можем, так как правоохранители нам не разрешили поговорить с нашим сотрудником. Наш коллега находится в больнице. Его жизни нет угрозы», - сказано на официальной странице Para.tv в Facebook.
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"