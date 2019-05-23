Спор частных клиник с Минздравом Дагестана дошел до суда

23 мая 2019, 17:06

Правительство Дагестана не выполнило распоряжение антимонопольной службы о перераспределении денег Фонда медстрахования между частными клиниками, поэтому 11 июня вопрос будет решаться в суде, сообщили в УФАС.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля у здания Минздрава Дагестана собрались представители частных клиник и пациенты, которые потребовали пересмотреть распределение средств Фонда медстрахования между частными клиниками. Представители частных клиник пожаловались на то, что комиссия по разработке территориальной программы ОМС лишила их финансирования в 2019 году. Частные клиники, где можно было без очереди попасть на прием к врачу или сдать анализы и при этом не платить за медицинские услуги, стали спасением для тяжелобольных, пояснили протестующие пациенты. В Минздраве Дагестана пояснили, что финансирование получили только те частные клиники, которые оказывают высокотехнологичную медпомощь. Республиканское УФАС, рассмотрев жалобы, 1 апреля вынесло правительству и комиссии по разработке программы ОМС предупреждение.

Согласно предупреждению УФАС, правительству и комиссии необходимо было до 25 апреля отменить протокол об утверждении объемов медицинской помощи на 2019 год и перераспределить средства между всеми 165 частными медицинскими организациями, работающими в сфере ОМС, а не только между четырьмя. "Так как предупреждение антимонопольного органа исполнено не было, в отношении правительства Дагестана возбуждено антимонопольное дело, его рассмотрение назначено на 11 июня", - сообщила пресс-служба дагестанского УФАС.

Правительство Дагестана стало ответчиком по делу, поскольку именно оно утверждает состав комиссии по разработке территориальной программы ОМС, а сама комиссия статуса самостоятельного юридического лица не имеет, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте управления ФАС по Дагестану.

На сайтах правительства и Минздрава Дагестана по состоянию на 17:06 мск 23 мая нет комментариев относительно информации об антимонопольном деле