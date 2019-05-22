Протесты в Абхазии изменили программу Дня памяти жертв Кавказской войны

22 мая 2019, 04:01

Акции протеста в Абхазии внесли коррективы в программу дня памяти жертв Кавказской войны и депортации черкесов с Кавказа. Большая часть торжественных мероприятий оказалась отменена.

Как информировал "Кавказский узел", 20 и 21 мая черкесские активисты проводят акции, посвященные памяти жертв Кавказской войны. 20 мая более 300 человек приняли участие в памятной акции в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, сегодня на митинг там собрались три тысячи человек. Траурный митинг в Черкесске 21 мая собрал более 300 человек, а в Сочи - 150 человек.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

На 21 мая в Абхазии были запланированы марафонский забег на Гумистинском мосту, конкурс детского рисунка на асфальте на тему мухаджирства перед Абхазским драмтеатром и выставка абхазских художников, посвященная мухаджирам. Вечером 21 мая планировалось траурное шествие с факелами от площади Багапша до памятника мухаджирам, а в 20.00 мск по всей республике должны были объявить минуту молчания. Предполагалось, что в мероприятиях примет участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

При этом накануне дня памяти жертв Кавказской войны, 20 мая, участники митинга оппозиции в Абхазии объявили о начале акции общегражданского неповиновения и введении в республике чрезвычайного положения. После этого сторонники оппозиции перекрыли республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта, а работники общественного транспорта в Сухуме объявили забастовку в поддержку требований оппозиционеров.

Акция протеста началась после того, как 20 мая парламент Абхазии отказался перенести президентские выборы на осень. О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании. Поздно вечером 21 мая оппозиции все же удалось договориться с президентом Раулем Хаджимбой о переносе выборов с 21 июля на 25 августа.

Члены Всемирного абхазо-абазинского конгресса, несмотря на срыв торжественных мероприятий, почтили память жертв Кавказской войны, рассказал исполнительный секретарь организации Инар Гицба.

«Понятное дело, что общественно-политическая ситуация несколько накалена, но тем не менее, это такой идеологический объединяющий фактор. Очень рассчитываем, что завтра-послезавтра политические элиты придут к консенсусу. Не хотелось бы, чтобы остался осадок от того, что в такой значимый день никто не почтил память предков», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

У памятника мухаджирам к 20.00 мск собрались около ста человек - граждане Абхазии, среди которых были потомки мухаджиров. Пришедшие возлагали цветы к памятнику и пустили по морю венок, а когда зашло солнце, разожгли традиционный нартский костер. Никаких политических лозунгов на мероприятии не звучало.

Под термином махаджирство, или мухаджирство теперь обычно понимают массовое переселение мусульман из немусульманских стран в мусульманскую страну, чтобы не оказаться в положении религиозного меньшинства. В частности, так называют представителей горских народов, покинувших Российскую империю во время Кавказской войны, говорится в статье, опубликованной в разделе "Справочник" "Кавказского узла".

Участник мероприятия Хайри Кутарба - потомок мухаджиров в четвертом поколении, ему 60 лет. Его предки по материнской линии, проживавшие тогда на территории Ахчипса, в период массового изгнания с 1864 года были вывезены в Турцию, а в период «самых больших волн» депортаций черкесов - с 1877 по 1878 годы - был изгнан и его прадед Базала Кутарба.

«Моя семья проживала в селе Акапа, недалеко от Сухума, и в 1877 году их изгнали. Впервые я вернулся на свою историческую родину в 1989 году. Как раз в тот период в Абхазии была смута. Потом уехал и вернулся в 1992 году, когда началась грузино-абхазская война», - рассказал Хайри Кутарба корреспонденту «Кавказского узла».

Хайри служил в штабе во время войны, но незадолго до ее окончания был вынужден покинуть Абхазию - у него заканчивался срок визы. Мужчина снова вернулся только в 2006 году и с тех пор больше не покидал Абхазию.

«Мне очень больно вспоминать те трагические события, которые пережил наш народ, но сегодня мы проживаем на территории независимого государства и должны всецело заниматься развитием своей страны, находить всевозможные пути для привлечения нашей диаспоры на историческую родину», - сказал Хайри.

В Адыгее, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с 2017 года действует организация "Шууей Хасэ", или "Хасэ всадников", ежегодно 21 мая организующая конные переходы в День памяти и скорби по адыгам, говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также содержится статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". Материалы о событиях, связанных со 150-й годовщиной окончания Кавказской войны, которая отмечалась в 2014 году, собраны на архивной тематической странице "Кавказского узла" "Кавказская война: 150 лет".