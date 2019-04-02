Показная благотворительность фонда Кадырова вызвала вопросы об исламской этике

02 апреля 2019, 22:43

Телерепортажи о благотворительных акциях фонда имени Ахмата Кадырова противоречат исламским канонам, которые не допускают пиара и спекуляции на добрых делах, заявили "Кавказскому узлу" востоковеды Ахмет Ярлыкапов и Алексей Малашенко. Информационная поддержка благотворительности приветствуется в исламе, чтобы другие люди следовали примеру, возразил директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни упрекнули власти в навязчивой рекламе фонда Кадырова, который раздал малоимущим три тысячи продуктовых наборов. Сюжет об этой акции показал республиканский телеканал.

Баснословные гонорары звездам, турниры по боям без правил и стройки помпезных небоскребов упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Сюжеты на грозненском телевидении об акции фонда Кадырова - похвальба благородством, которая однозначно порицается в исламе, указал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«В исламе есть максима – одна рука не должна знать, что творит другая. В плоскости подаяния ее следует интерпретировать так: если даешь подаяние, лучше всего делать это скрытно, чтобы никто не знал. В идеале подающий сам должен забыть о своем благородном поступке. Исламским канонам не соответствует и бахвальство благотворительностью, хотя Коран напрямую не запрещает рассказывать о своих заслугах перед обездоленными», - рассказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Бюджет фонда Кадырова формируется, среди прочего, за счет добровольно-принудительных сборов с зарплат бюджетников. При этом заметная часть денег фонда зачастую идет не на благотворительность, а на оплату выступлений звезд спорта и шоу-бизнеса, напомнил востоковед. Фонд является источником денег для нуждающихся мусульман, а траты на шоу по исламским канонам расцениваются как прегрешение.

«В исламе все должно быть халяль – это относится не только к еде, но и к доходам, к [денежным] поступлениям. Закят (обязательное для мусульманина подаяние нуждающимся - прим. "Кавказского узла") выплачивается исключительно из халяльных источников – что заработал, то и отдаешь. Отдав из того, что человек не заработал, он не очистится, – наоборот, это богохульство, оскорбление Бога как конечного владельца всего на земле. Неправедно взять и кому-то отдать - это совсем плохо», - сказал Ярлыкапов.

Рамзан Кадыров придает большое значение пожертвованиям, которые связаны с исламом - это важный для него фактор, поскольку глава Чечни стремится позиционировать себя лидером всех российских мусульман, отметил ученый. Делая пожертвования во время исламских праздников, Кадыров показывает себя «мусульманским благотворителем», повышая свой рейтинг среди верующих.

«Более того, его позиционирование очень важно для продвижения в арабском мире. Если его узнаю как чеченского лидера, - это одно, а если как мусульманского лидера – тут уже отношение совсем иное. На укрепление данного имиджа направлена, среди прочего деятельность фонда», - пояснил Ярлыкапов.

Северный Кавказ стремится занять в мусульманской общине на всероссийском уровне лидерские позиции, которые до сих пор были заняты татарскими религиозными деятелями. Главными соперниками в борьбе за лидерство в российской умме являются Рамзан Кадыров и Духовное управление мусульман Дагестана, заявил ранее "Кавказскому узлу" Ахмет Ярлыкапов.

Главы других регионов с мусульманским населением также отказывают гуманитарную помощь нуждающимся, однако не выставляют свою благотворительность на всеобщее обозрение. «Они все же действуют в соответствии с исламом, и таких лидерских амбиций, как у Кадырова, у них нет», - добавил Ахмет Ярлыкапов.

Афишировать добрые дела в исламе не принято, согласился руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

«В Коране написано, если ты делаешь добро, то выставлять [это напоказ] не стоит. Аналогичное учение есть и в Евангелие. Спекуляции на добре запрещены - ими ты унижаешь людей, которым делаешь добро», - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Источники, из которых выдается благотворительная помощь, должны быть прозрачными и законными, иначе помощь не будет «соответствовать духу Корана», отметил политолог. По словам Малашенко, фонд Кадырова и помощь мусульманскому населению для главы Чечни является лишь политической технологией.

«Ислам – это идеологическое прикрытие. И Рамзан Кадыров, и [многие политики в мире] используют ислам как политический, пропагандистский инструмент. Фонд – это лишь один из случаев», - пояснил Малашенко.

Иного мнения придерживается директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Согласно канонам любой религии, в том числе ислама, иудаизма, христианства, дозволено говорить о благотворителе и распространять сведения о благом деянии. Поскольку фонд Кадырова занимается помощью нуждающимся людям, говорить о нем можно и нужно, это даже поощряется. Это делается для того, чтобы был пример, на кого [другие люди могли бы] равняться, а не ради хвастовства», – заявил «Кавказскому узлу» Гереев.

При этом сам благотворитель не может хвастаться своими добрыми делами, подчеркнул востоковед. «Если кто-то засвидетельствовал благой поступок, он должен об этом рассказать. Сам Кадыров, как руководитель фонда, никогда не заявлял о том, что кому-то помог. Распространением информации занимаются волонтеры, исполнительный комитет, СМИ», - пояснил он.

Гереев разделяет довод, что Рамзан Кадыров стремится укрепить собственный рейтинг среди российских мусульман, чтобы вырасти в глазах мировых исламских лидеров.

По \информации Герееа, в других российских регионах с большой долей мусульманского населения фонды, подобные фонду Кадырова, не работают. В то же время в этих регионах обездоленным помогают муфтият, депутаты и предпринимательское сообщество. «В совокупности по деньгам получается не меньше, чем в Чечне, а то и больше», - заключил он.