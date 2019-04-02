Жители Чечни упрекнули власти в навязчивой рекламе фонда Кадырова

02 апреля 2019, 16:33

Раздача малоимущим трех тысяч продуктовых наборов от фонда имени Ахмата Кадырова не была столь масштабной акцией, чтобы рассказывать о ней по местному телевидению, сочли опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

"Фонд имени героя России Ахмата-хаджи Кадырова провел 31 марта крупную благотворительную акцию в городах и районах республики. Три тысячи жителей республики из числа малоимущих получили продуктовые наборы: мед, молоко, курицу, хлеб и различные крупы. Продуктовые наборы завозились людям прямо домой, в этом были задействованы имамы мечетей и работники местных администраций", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Духовном управлении мусульман Чечни.

В ДУМ отметили, что акция была приурочена к знаменательной дате в исламе – ночи Мирадж, в которую, как верят мусульмане, вознесся пророк Мухаммед.

Пакеты с продовольствием раздали малоимущим даже в самых отдаленных районах. В то же время, акция охватила все четыре административных района столицы Чечни. В каждом пакете продукты рассчитаны таким образом, чтобы из этого можно было бы приготовить ужин на всю семью, говорится в новостном сюжете, показанном ГТРК "Грозный" 31 марта. На видео, представленном телекомпанией, демонстрировалась раздача продуктовых наборов, упакованных в небольшие пакеты с логотипом фонда имени Ахмата Кадырова.

Получатели помощи благодарили руководство республики и президента фонда имени Кадырова Аймани Кадырову за регулярную заботу и эту благотворительную акцию, подчеркивается в новостях телекомпании.

Демонстрация по телевидению благотворительных акций с религиозным подтекстом противоречит исламским традициям, отметил местный житель Абдурахман. "Раздают людям продукты в качестве саг1а (милостыни. - Прим. "Кавказского узла") за себя или своих родных, а потом обязательно это надо показать в местных новостях. Такое происходит регулярно, и всякий раз те, кому дали эти продукты, должны на камеру благодарить Рамзана [Кадырова] и фонд [имени Ахмата Кадырова]. Это уже ввели за правило. Хотя, насколько я знаю, наилучшим благодеянием для мусульманина является та милостыня, что он подает тайно. Истинно верующий все делает ради Аллаха, а не для показухи", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Широкое освещение акции контрастирует с размером самой помощи, отметила жительница республики Хава. "Привезли нам вчера помощь благотворительную. Небольшой пакет с хлебом, крупами и банку меда. Сказали, что фонд Кадырова раздает саг1а в связи со священным месяцем раджаб. Ну круп хватит на пару приготовлений еды, мед постараемся растянуть подольше, для нас это деликатес. Помощь для большой семьи не такая уж и существенная, чтобы об этом во все горло кричать", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Ничего неординарного в том, что власти раздали малоимущим три тысячи пакетов продуктовой помощи, я не вижу. Что с того? Они миллионы долларов на Сирию выделяют, дорогие иномарки спортсменам дарят, даже беженцам в Мьянме помогали, и тому подобное. Почему бы своим нуждающимся не помочь? Это вообще-то обязанность каждого правителя, с точки зрения ислама", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" раздачу помощи местный житель Исраил.

Баснословные гонорары звездам, турниры по боям без правил и стройки помпезных небоскребов упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Стоимость одного набора составляет около тысячи рублей, подсчитала местная жительница, представившаяся Лизой. "В разных местах по-разному наборы выделялись, как я поняла. Нам привезли пакет с курицей, пакетом молока и баночкой меда. Кому-то давали мед, крупы и хлеб. Пакет молока у нас стоит рублей 65-70, тушка курицы - рублей 300-350, и баночка меда - максимум 500 рублей. В целом выйдет около тысячи. Буханка хлеба – 15 рублей, крупы – рублей по 60 за один пакет. В общем, и так, и так на одну семью затратили тысячу рублей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С этой оценкой согласна и другая жительница республики, Мадина. "Если брать в целом, то раздача трех тысяч, пусть даже небольших продуктовых наборов, звучит серьезно. Но если брать по отдельности, то это не особо много. Может, рублей на тысячу был набор для семьи или даже меньше. В общем, в этот раз не слишком-то и серьезная была помощь, если быть честными", - сказала она.

Местная жительница добавила, что время от времени фонд имени Кадырова оказывает нуждающимся действительно значимую помощь. "На Курбан-байрам скот людям выделяют, на Уразу оказывают продуктовую помощь, это действительно есть. Но и то, не всегда она доходит до людей, за получением скота вообще приходится в очередях стоять. Конечно, и больным фонд помогает, и тем, у кого с жильем проблемы, это тоже надо признать", - сказала она.