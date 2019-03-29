Источники сообщили о задержании главы ростовского Минстроя

29 марта 2019, 16:42

Бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона «Ростов Арена», сообщил сегодня источник.

Правоохранители задержали бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Бывшему чиновнику вменяется часть 3 статьи 285 УК России.

Уголовное дело было возбуждено ростовским управлением СКР вчера, 28 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет сегодня «Коммерсант».

ч. 3 ст. 285 УК России - злоупотребление должностными полномочиями. Максимальная санкция по данной статье предполагает до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

По данному делу, согласно источнику, также задержан директор бюджетного учреждения «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко. Следователи считают, что Мищенко и Безуглов были причастны к оплате невыполненных работ по благоустройству. «По данным следствия, разница в стоимости между проектным и фактически использованным материалом составила 223, 2 миллиона рублей», - отмечает издание.

В Ленинский районный суд Ростова поступило ходатайство ростовского Следкома об аресте Безуглова, сообщает сегодня РБК. По данным источника агентства, уголовное дело против бывшего чиновника связано с хищением бюджетных денег при строительстве подходов к стадиону «Ростов Арена».

В должности главы областного минстроя Николай Безуглов работал с декабря 2014 года до мая 2018 года. В соответствии с декларацией о доходах, Безуглов по итогам 2016 года заработал 2,1 миллионов рублей, сообщает РБК.

На сайтах ростовского управления СКР, а также Ленинского районного суда на 16.40 мск нет информации по данному делу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2017 году Николай Безуглов в должности главы ростовского Минстроя курировал возведение стадиона "Ростов Арена", строившегося к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Новости о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России на юге страны опубликованы "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".