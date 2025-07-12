Мелихов закрыл доступ в музей казачества после конфискации скульптур

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Ростовский областной суд уже после сноса и конфискации памятников Краснову утвердил решение районного суда по этому поводу. Музей казачества в станице Еланской после визитов силовиков остался без сотрудников и временно закрыт для посещений.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами. Мелихов оштрафован на две тысячи рублей, суд также постановил конфисковать у него две скульптуры атамана Петра Краснова. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до 9 мая снести памятник Краснову. 4 мая силовики демонтировали и увезли из музея скульптуры, изображающие атамана Краснова, отчиталось Всероссийское казачье общество. Конфискация скульптур, которые по заключению суда изображают атамана Краснова, была спешно произведена при скоплении силовиков. Гипсовую скульптуру при конфискации полностью уничтожили, бронзовой отрезали ногу, сообщил Мелихов.

Суд в 2009 году определил, что памятник в станице Еланской не изображает атамана Краснова, это памятник всем казачьим атаманам, а доводы, приведенные в заключении эксперта, на котором базируется суд, постановивший конфисковать скульптуру и ее копию, которая стоит в музее, поверхностны, указал владелец казачьего музея. Он обжаловал решение о конфискации, но суд отказался рассматривать апелляцию.

Ростовский областной суд, который ранее оставил без рассмотрения апелляционную жалобу на решение Шолоховского суда о сносе памятников уже после сноса и конфискации скульптур рассмотрел жалобу, сообщил в своем Telegram-канале владелец частного казачьего музей в станице Еланской Владимир Мелихов.

"Раз на 9 июня назначено заседание Ростовского областного суда, значит, до его решения осуществлять никакого исполнительного производства было нельзя. И только после решения Облсуда, решение суда Шолоховского могло бы вступить в законную силу. И уж только после этого должно быть открываться исполнительное производство о сносе памятника, т.е. после 9 июня. Разумеется, сомнений и надежд, что Облсуд не поддержит решение Шолоховского суда, не было. Но сам факт того, что разрушение памятника произошло ДО решения Облсуда, говорит об абсолютном произволе. Что с этим далее делать, сейчас думают адвокаты", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, после обысков и сноса памятников сотрудники музея "уже просто боялись выходить на работу". "Разумеется, никаких упреков в их адрес я не имею права высказывать, но тут же возникла огромная проблема содержания Мемориала и, в первую очередь, зеленых насаждений на территории в 2,5 га. С начала постройки усадьбы я предусматривал автоматический полив, но т.к. людям в станице негде было работать, я тогда не стал его делать, взяв на уход за усадьбой местное неработающее население", - сказал он, отметив, что полтора месяца обустраивал автоматический полив территории.

По его словам, в судебном иске о сносе памятника "было более 20 выдержек из доносов как тех, кто якобы был в музеях на экскурсиях, так и из отчетов «специалистов», которые давали заключения на представленные экспозиции, субъективно и явно под нажимом говоря об их «неоднозначности». "Чтобы ликвидировать возможность вульгарной и надуманной фальсификации «доброхотами» представленных в музеях экспозиций, я решил для каждой из них установить стенды, где письменно описывается эта экспозиция и тот исторический этап, что ей соответствует. В августе закончу полный монтаж этих стендов, с необходимой текстовой частью для них. Именно поэтому на данный период я и закрыл музеи для посещения", - сообщил он.

При этом Мелихов добавил, что люди продолжают приезжать и просят их пустить, хотя бы поклониться тем памятным символам, которые остались неразрушенными.

Он также указал, что "продолжается дело по той самой папахе с «пауком», с которой содрали скотч, закрывавший свастику". Об этом случае Мелихов рассказывал 7 апреля.

По его словам, при обыске в Подольске у него изъяли три книги "одна из которых издана в эмиграции и две другие, современные". "Когда я спросил, зачем изымается книга, 2006 года издания и не находящаяся в списке Минюста как экстремистская, ответ был лаконичен: в 2006-м было одно, а сейчас другое время", - написал тогда он.

По его словам, он вместе с силовиками прошел все залы музея, изъято ничего не было. Однако потом следователь целенаправленно повел его к экспозиции, посвященная «Казачьему Стану» находящемуся в Италии в 1945 году. "Подойдя к манекену казака в бурке и кубанке, сняли кубанку, на которой был размещен орел и немецкая свастика. Все свастики, находящиеся на манекенах и в экспозициях, посвященных данному периоду, я сам лично заклеивал серебристым непрозрачным скотчем, который отлепиться сам по себе никак не мог, его нужно было отдирать ногтем или ножичком. Я не могу утверждать, отодрали ли его в время обыска, пока мы, пройдя этот зал, были в других залах третьего этажа, а потом зашли в конференц-зал; был ли он содран предварительно, заранее, одним из посетителей экскурсии в музее, которая прошла в то время когда приехала группа ФСБ, специально, чтобы это и было впоследствии обнаружено", - написал он

Напомним, по мнению политологов, штраф и изъятие скульптур из Еланского музея стали предупреждением о возможности уголовного преследования. Существование музея в станице Еланской поставлено под угрозу, указали пользователи соцсети, призвав владельца музея сохранить экспонаты и документы в цифровом виде.

Решением военной коллегии Верховного суда России от 25 декабря 1997 года Краснов был признан обоснованно осужденным. До этого соответствующее решение приняла Главная военная прокуратура РФ, которая занимается вопросом реабилитации жертв политических репрессий, осужденных военными трибуналами. В органах прокуратуры считают, что Петр Краснов не подлежит реабилитации в качестве жертвы политических репрессий. 30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельной казачьей суверенной республики, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что его и приговорили к смерти", – сообщил историк.