Мелихов заявил об уничтожении одной из скульптур при конфискации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конфискация скульптур из Еланского музея казачества, которые по заключению суда изображают атамана Краснова, была спешно произведена при скоплении силовиков. Гипсовую скульптуру при конфискации полностью уничтожили, бронзовой отрезали ногу.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами. Мелихов оштрафован на две тысячи рублей, суд также постановил конфисковать у него две скульптуры атамана Петра Краснова. По мнению политологов, штраф и изъятие скульптур стали предупреждением о возможности уголовного преследования. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до 9 мая снести памятник Краснову. 4 мая силовики демонтировали и увезли из музея скульптуры, изображающие атамана Краснова, отчиталось Всероссийское казачье общество. существование музея в станице Еланской поставлено под угрозу, указали пользователи соцсети, призвав владельца музея сохранить экспонаты и документы в цифровом виде.

Суд в 2009 году определил, что памятник в станице Еланской не изображает атамана Краснова, это памятник всем казачьим атаманам, а доводы, приведенные в заключении эксперта, на котором базируется суд, постановивший конфисковать скульптуру и ее копию, которая стоит в музее, поверхностны, указал владелец казачьего музея. Он обжаловал решение о конфискации.

Уведомление судебных приставов о том, что решение Шолоховского суда о конфискации двух скульптур вступило в законную силу поступило 1 мая, сообщил сегодня основатель музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками" Владимир Мелихов. "Такая скорость была объяснена тем, что Ростовский облсуд, куда мы направили апелляцию, оставил наше заявление без рассмотрения. При этом причину отказа мы не знаем до сего дня, т.к. данного решения на сайте суда нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранним утром 4 мая у усадьбы собралось множество силовиков. "К 6-ти часам утра вся округа вокруг усадьбы была запружена тяжелой техникой, машинами и людьми. Здесь были и ФСБ, и спецназ, и полиция, и судебные приставы, и все “активисты” Ростовской области, которые 18 лет писали на меня доносы", - сообщил он.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками".

В половине седьмого утра судебные приставы решили начать демонтаж гипсовой копии скульптуры, находящейся в холле музея. "Как происходила “конфискация”, описывать не хочется, посмотрите лучше приложенные фото и все поймете сами. Теперь у нас так проводится конфискация", - отметил Мелихов.

Как следует из приложенных к публикации фотографий у гипсовой копии скульптуры вначале отрезали ноги, а затем завалили ее на пол, скульптура при этом разбилась на части.

"“Конфисковав” то, что осталось после завала скульптуры, все перешли к бронзовой фигуре памятника, которую хотели сдернуть с пьедестала краном. Не вышло. Тогда они обрезали у скульптуры ноги и погрузили ее в самосвал. К 12-ти часам все было закончено", - сообщил Мелихов.

Он отметил, что среди собравшихся лишь один сотрудник МЧС выразил недовольство происходящим и сказал своему руководителю: "Мы спасатели, а не варвары".

Решением военной коллегии Верховного суда России от 25 декабря 1997 года Краснов был признан обоснованно осужденным. До этого соответствующее решение приняла Главная военная прокуратура РФ, которая занимается вопросом реабилитации жертв политических репрессий, осужденных военными трибуналами. В органах прокуратуры считают, что Петр Краснов не подлежит реабилитации в качестве жертвы политических репрессий. 30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельной казачьей суверенной республики, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что его и приговорили к смерти", – сообщил историк.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.