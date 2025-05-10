×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:48, 10 мая 2025

Мелихов заявил об уничтожении одной из скульптур при конфискации

Фрагменты гипсовой скульптуры на фоне скопления силовиков в Еланском музее казачества. Скриншот фото из Telegram-канала Владимира Мелихова от 10.05.25, https://t.me/melihov_elan_kazak/272

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конфискация скульптур из Еланского музея казачества, которые по заключению суда изображают атамана Краснова, была спешно произведена при скоплении силовиков. Гипсовую скульптуру при конфискации полностью уничтожили, бронзовой отрезали ногу.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами. Мелихов оштрафован на две тысячи рублей, суд также постановил конфисковать у него две скульптуры атамана Петра Краснова. По мнению политологов, штраф и изъятие скульптур стали предупреждением о возможности уголовного преследования.  Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до 9 мая снести памятник  Краснову. 4 мая силовики демонтировали и увезли из музея скульптуры, изображающие атамана Краснова, отчиталось Всероссийское казачье общество. существование музея в станице Еланской поставлено под угрозу, указали пользователи соцсети, призвав владельца музея сохранить экспонаты и документы в цифровом виде.

 Суд в 2009 году определил, что памятник в станице Еланской не изображает атамана Краснова, это памятник всем казачьим атаманам, а доводы, приведенные в заключении эксперта, на котором базируется суд, постановивший конфисковать скульптуру и ее копию, которая стоит в музее, поверхностны, указал владелец казачьего музея. Он обжаловал решение о конфискации.

Снос гипсовой скульптуры в Еланском музее казачества. Скриншот фото из Telegram-канала Владимира Мелихова от 10.05.25, https://t.me/melihov_elan_kazak/272Уведомление судебных приставов о том, что решение Шолоховского суда  о конфискации двух скульптур вступило в законную силу поступило 1 мая, сообщил сегодня основатель музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками"  Владимир Мелихов. "Такая скорость была объяснена тем, что Ростовский облсуд, куда мы направили апелляцию, оставил наше заявление без рассмотрения. При этом причину отказа мы не знаем до сего дня, т.к. данного решения на сайте суда нет", - написал он в своем Telegram-канале. 

Ранним утром 4 мая у усадьбы собралось множество силовиков. "К 6-ти часам утра вся округа вокруг усадьбы была запружена тяжелой техникой, машинами и людьми. Здесь были и ФСБ, и спецназ, и полиция, и судебные приставы, и все “активисты” Ростовской области, которые 18 лет писали на меня доносы", - сообщил он.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками". 

Снос бронзового памятника в Еланском музее казачества. Скриншот фото из Telegram-канала Владимира Мелихова от 10.05.25, https://t.me/melihov_elan_kazak/279.В половине седьмого утра судебные приставы решили начать демонтаж гипсовой копии скульптуры, находящейся в холле музея. "Как происходила “конфискация”, описывать не хочется, посмотрите лучше приложенные фото и все поймете сами. Теперь у нас так проводится конфискация", - отметил Мелихов.

Как следует из приложенных к публикации фотографий у гипсовой копии скульптуры вначале отрезали ноги, а затем завалили ее на пол, скульптура при этом разбилась на части.

"“Конфисковав” то, что осталось после завала скульптуры, все перешли к бронзовой фигуре памятника, которую хотели сдернуть  с пьедестала краном. Не вышло. Тогда они обрезали у скульптуры ноги и погрузили ее в самосвал. К 12-ти часам все было закончено", - сообщил Мелихов.

Он отметил, что среди собравшихся лишь один сотрудник МЧС выразил недовольство происходящим и сказал своему руководителю: "Мы спасатели, а не варвары".

Постамент после сноса памятника в Еланском музее казачества. Скриншот фото из Telegram-канала Владимира Мелихова от 10.05.25, https://t.me/melihov_elan_kazak/279.Решением военной коллегии Верховного суда России от 25 декабря 1997 года Краснов был признан обоснованно осужденным. До этого соответствующее решение приняла Главная военная прокуратура РФ, которая занимается вопросом реабилитации жертв политических репрессий, осужденных военными трибуналами. В органах прокуратуры считают, что Петр Краснов не подлежит реабилитации в качестве жертвы политических репрессий. 30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельной казачьей суверенной республики, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что его и приговорили к смерти", – сообщил историк.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Спиленные деревья на улице Зеленой в Ростове-на-Дону. Ноябрь 2023 года. Кадр из видео читателя 161.RU https://161.ru/text/gorod/2023/11/12/72905951/
01:53, 10 мая 2025
Активисты добились запрета на вырубку деревьев около ростовского парка
19:42, 9 мая 2025
Боец из Гуково убит в военной операции
Военный парад в Волгограде. Скриншот фото администрации Волгоградской области от 09.05.25, https://t.me/rgn_34/9059?single.
15:46, 9 мая 2025
Жители шести городов юга России смогли понаблюдать за военными парадами
Дом на улице Нариманова после обрушения подъезда. Фото из Telegram-канала Василия Голубева https://t.me/golubev_vu/1079
13:53, 9 мая 2025
Бывшие жильцы сочли недостаточной охрану рухнувшего дома в Ростове-на-Дону
Российские военные на Украине. Фото: Минобороны https://mil.ru
09:50, 9 мая 2025
Более 6450 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Тофиг Ягублу. Скриншот фото "Мейдан ТВ" от 05.05.25, https://t.me/meydantvrussian/3510
10 мая 2025, 16:57
Тофиг Ягублу прекратил голодовку

Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Азер Бадамов. Фото: APA https://ru.apa.az/
06 мая 2025, 18:05
Азербайджанский депутат Бадамов счел безосновательным запрет въезда в Россию

Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Показать больше