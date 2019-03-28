28 марта 2019, 21:21

Минздрав рапортовал о массовой вакцинации после вспышки инфекции в Хасавюрте

В Хасавюртовской горбольнице с признаками отравления находятся 107 человек, 77 из которых дети, сообщил сегодня Минздрав. В городе проводится массовая вакцинация.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта в больницу Хасавюрта с симптомам острой кишечной инфекции поступили 86 человек. Позднее Минздрав Дагестана сообщил, что число заболевших увеличилось до 104 человек, 90 из которых - дети. МВД республики приступило к расследованию дела о нарушении санитарных норм. Пользователи соцсети призвали сотрудников ведомства провести анализ воды из реки Акташ. В течение дня 25 марта, по данным Минздрава, в больницу продолжали поступать пациенты с признаками отравления. К 26 марта около 50 человек были выписаны и менее 80 продолжили лечение в больнице.

Власти Дагестана прекратили подачу воды в Хасавюрте до ее очистки и дезинфекции после массового отравления. На это время город будет обеспечиваться водой из других источников, в том числе из водохранилищ Бишбулак и Миатлинское,  а также подвозной питьевой водой, заявили они. В районной администрации отвергли версию отравления питьевой воды размытыми скотомогильниками. Власти также сообщили, что все магистральные водопроводные сети города продезинфицированы.

"На сегодняшний день число госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции в Хасавюртовскую ЦГБ составляет 107 человек, из них 77 несовершеннолетних. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести", - сообщается сегодня на сайте министерства здравоохранения Дагестана.

По данным ведомства, в связи с ростом числа заболевших острой кишечной инфекцией, в Хасавюрте проводится вакцинация жителей против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.

"Сформированы специальные прививочные бригады, которые проводят прививочную кампанию. На сегодняшний день от гепатита А уже привито 585 человек, против дизентерии вакцинацию прошли 80 жителей города и еще 14 человек прошли иммунизацию от брюшного тифа", - говорится в сообщении Минздрава.

Примечание:

"Часть жителей Хасавюрта осталась без газа после аварии", "Все жертвы отравления в детсаду Дагестана выписаны из больницы", "Число жертв отравления в Дагестане достигло 24".

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