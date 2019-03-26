Менее 80 человек остаются в больнице Хасавюрта после отравления

26 марта 2019, 07:32

Госпитализированные в Хасавюрте с признаками отравления около 50 человек, 37 из которых дети, выписаны домой, сообщил Минздрав Дагестана. Власти отчитались о дезинфекции городского водопровода.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта в больницу Хасавюрта с симптомам острой кишечной инфекции поступили 86 человек. Позднее Минздрав Дагестана сообщил, что число заболевших увеличилось до 104 человек, 90 из которых - дети. МВД республики приступило к расследованию дела о нарушении санитарных норм. Пользователи соцсети призвали сотрудников ведомства провести анализ воды из реки Акташ.

Власти Дагестана прекратили подачу воды в Хасавюрте до ее очистки и дезинфекции после массового отравления. На это время город будет обеспечиваться водой из других источников, в том числе из водохранилищ Бишбулак и Миатлинское, а также подвозной питьевой водой, заявили они. В районной администрации отвергли версию отравления питьевой воды размытыми скотомогильниками.

"Почти 50 человек, в том числе 37 детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Хасавюрте, выписаны домой в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном около 23.00 мск 25 марта в официальной группе Минздрава Дагестана в соцсети Instagram.

В течение дня 25 марта в больницу продолжали поступать пациенты с признаками отравления, сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева. Количество доставленных в больницу в этот день она не уточнила.

"Состояние практически всех госпитализированных легкой и средней степени тяжести", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

По словам Муртазалиевой, в результате в больнице после выписки около 50 человек остаются менее 80 человек, большая часть из них - дети.

Все магистральные водопроводные сети города продезинфицированы, передает со ссылкой на главу Хасавюрту Зайнудина Окмазова агентство. Мэр также уточнил, что забор воды из источника Акташ прекращен, принято решение подавать воду из реки Сулак.

На сайте администрации Хасавюрта нет информации о проведенных на водопроводе мероприятиях после отравления жителей на 7.00 мск сегодня.