Больничный коридор. Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 марта 2019, 07:32

Менее 80 человек остаются в больнице Хасавюрта после отравления

Госпитализированные в Хасавюрте с признаками отравления около 50 человек, 37 из которых дети, выписаны домой, сообщил Минздрав Дагестана. Власти отчитались о дезинфекции городского водопровода.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта в больницу Хасавюрта с симптомам острой кишечной инфекции поступили 86 человек. Позднее Минздрав Дагестана сообщил, что число заболевших увеличилось до 104 человек, 90 из которых - дети. МВД республики приступило к расследованию дела о нарушении санитарных норм. Пользователи соцсети призвали сотрудников ведомства провести анализ воды из реки Акташ.

Власти Дагестана прекратили подачу воды в Хасавюрте до ее очистки и дезинфекции после массового отравления. На это время город будет обеспечиваться водой из других источников, в том числе из водохранилищ Бишбулак и Миатлинское,  а также подвозной питьевой водой, заявили они. В районной администрации отвергли версию отравления питьевой воды размытыми скотомогильниками.

"Почти 50 человек, в том числе 37 детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Хасавюрте, выписаны домой в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном около 23.00 мск 25 марта в официальной группе Минздрава Дагестана в соцсети Instagram.

В течение дня 25 марта в больницу продолжали поступать пациенты с признаками отравления, сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева. Количество доставленных в больницу в этот день она не уточнила. 

"Состояние практически всех госпитализированных легкой и средней степени тяжести", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

По словам Муртазалиевой, в результате в больнице после выписки около 50 человек остаются менее 80 человек, большая часть из них - дети.

Все магистральные водопроводные сети города продезинфицированы, передает со ссылкой на главу Хасавюрту Зайнудина Окмазова агентство.

Мэр также уточнил, что забор воды из источника Акташ прекращен, принято решение подавать воду из реки Сулак.

На сайте администрации Хасавюрта нет информации о проведенных на водопроводе мероприятиях после отравления жителей на 7.00 мск сегодня.

Примечание:

"Часть жителей Хасавюрта осталась без газа после аварии", "Все жертвы отравления в детсаду Дагестана выписаны из больницы", "Число жертв отравления в Дагестане достигло 24".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 марта 2019, 17:21

26 марта 2019, 17:15

26 марта 2019, 16:32

26 марта 2019, 16:02

26 марта 2019, 15:53

  • Активисты предложили продлить акцию в Магасе

    Участники митинга в Магасе поддержали предложение активистов подать властям уведомление о продлении акции. Москва должна обратить внимание на протест жителей Ингушетии, считает правозащитник Магомед Муцольгов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи