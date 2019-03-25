Жители Хасавюрта. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"

25 марта 2019, 14:45

Подача воды в Хасавюрте отключена после массового отравления

Власти Дагестана прекратили подачу воды в Хасавюрте до ее очистки и дезинфекции после массового отравления местных жителей. В районной администрации отвергли версию отравления питьевой воды размытыми скотомогильниками.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта стало известно, что в больницу Хасавюрта с признаками острой кишечной инфекции поступили 86 человек. Позднее, по данным Минздрава Дагестана, число заболевших увеличилось до 104 человек, 90 из которых - дети. МВД республики начало расследование дела о нарушении санитарных норм. Пользователи соцсети призвали сотрудников ведомства провести анализ воды из реки Акташ.

Власти республики решили прекратить в Хасавюрте подачу воды до полной ее очистки и дезинфекции. "На это время город будет обеспечиваться водой из других источников, в том числе из водохранилищ Бишбулак и Миатлинское,  а также подвозной питьевой водой. Для технических нужд населению рекомендовано сделать запасы",  - говорится в сообщении на сайте дагестанского правительства 24 марта.

Чистая вода поступит в водопроводную сеть в ближайшие дни, цитирует замминистра строительства региона Ибрагима Абакарова пресс-служба ведомства.

В администрации Казбековского района заявили, что вблизи реки Акташ нет скотомогильников, поэтому это не могло стать причиной массового отравления. "Скотомогильник в селении Ленинаул с 2017 года полностью законсервирован и [находится от реки Акташ] на расстоянии более 850 метров. Сточных вод в направлении русла реки в местности нет", - со ссылкой на начальника районного ветеринарного управления Абдулмеджида Магомедова пишет сегодня пресс-служба районной администрации.

В этом убедился и побывавший сельхозкооперативе "Дружба" замначальника республиканского Роспотребнадзора Омар Омаров. "Расстояние от навозохранилища до русла составляет более 400 метров", - отмечает ведомство.

На сайте дагестанского Роспотребнадзора, по данным на 14.30 мск сегодня, нет информации о причинах массового отравления жителей Хасавюрта.

Примечание:

"Часть жителей Хасавюрта осталась без газа после аварии", "Все жертвы отравления в детсаду Дагестана выписаны из больницы", "Число жертв отравления в Дагестане достигло 24".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 марта 2019, 05:23

26 марта 2019, 05:04

26 марта 2019, 03:48

  • Угрозы Абдурахманову указали на уязвимость чеченских беженцев в Европе

    Власти европейских стран принципиально недооценивают опасность для инакомыслящих в Чечне и продолжают высылать выходцев с Северного Кавказа на родину, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Тумсо Абдурахманов получил новые угрозы после объявления Магомедом Даудовым кровной мести.

26 марта 2019, 03:19

  • Обвинение запросило два года колонии для бывшего замначальника ростовского ФСИН

    Два года колонии-поселения запросило обвинение для бывшего первого заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрия Молокова, обвиняемого в сокрытии покушения на убийство осужденного в тюремной больнице. По делу вместе с Молоковым проходят трое бывших сотрудников Межобластной туберкулезной больницы №19. Для Владимира Колундаева и Руслана Габреляна прокурор запросил полтора года и год соответственно, а для Руслана Алиева - полтора года условно. Защита попросила о прекращении дела.

26 марта 2019, 02:02

  • Около 240 соцработников в Грузии приняли участие в забастовке

    По всей Грузии около 240 социальных работников, занятых в сфере защиты женщин и детей, прекратили вести свои дела в рамках бессрочной забастовки с требованием улучшить условия труда, рассказала "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения независимых профсоюзов Грузии Раиса Липартелиани.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки