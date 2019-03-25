Подача воды в Хасавюрте отключена после массового отравления

25 марта 2019, 14:45

Власти Дагестана прекратили подачу воды в Хасавюрте до ее очистки и дезинфекции после массового отравления местных жителей. В районной администрации отвергли версию отравления питьевой воды размытыми скотомогильниками.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта стало известно, что в больницу Хасавюрта с признаками острой кишечной инфекции поступили 86 человек. Позднее, по данным Минздрава Дагестана, число заболевших увеличилось до 104 человек, 90 из которых - дети. МВД республики начало расследование дела о нарушении санитарных норм. Пользователи соцсети призвали сотрудников ведомства провести анализ воды из реки Акташ.

Власти республики решили прекратить в Хасавюрте подачу воды до полной ее очистки и дезинфекции. "На это время город будет обеспечиваться водой из других источников, в том числе из водохранилищ Бишбулак и Миатлинское, а также подвозной питьевой водой. Для технических нужд населению рекомендовано сделать запасы", - говорится в сообщении на сайте дагестанского правительства 24 марта.

Чистая вода поступит в водопроводную сеть в ближайшие дни, цитирует замминистра строительства региона Ибрагима Абакарова пресс-служба ведомства.

В администрации Казбековского района заявили, что вблизи реки Акташ нет скотомогильников, поэтому это не могло стать причиной массового отравления. "Скотомогильник в селении Ленинаул с 2017 года полностью законсервирован и [находится от реки Акташ] на расстоянии более 850 метров. Сточных вод в направлении русла реки в местности нет", - со ссылкой на начальника районного ветеринарного управления Абдулмеджида Магомедова пишет сегодня пресс-служба районной администрации.

В этом убедился и побывавший сельхозкооперативе "Дружба" замначальника республиканского Роспотребнадзора Омар Омаров. "Расстояние от навозохранилища до русла составляет более 400 метров", - отмечает ведомство.

На сайте дагестанского Роспотребнадзора, по данным на 14.30 мск сегодня, нет информации о причинах массового отравления жителей Хасавюрта.