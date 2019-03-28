Кадыров расширил свое влияние назначением брата на пост в Росгвардии

28 марта 2019, 02:53

Добившись назначения своего двоюродного брата руководителем учебного центра Росгвардии в Чечне, Рамзан Кадыров фактически прибрал к рукам это подразделение федерального ведомства, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" писал, что главой учебно-тренировочного центра управления Росгвардии 25 марта был назначен двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров. 28-летний Кадыров имеет звание лейтенанта.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованного 28 июня 2018 года "Кавказским узлом".

Назначение 28-летнего лейтенанта главой центра подготовки спецназа - оправданное кадровое решение, если человек имеет реальный военный опыт, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

«Один вопрос, если лейтенант молодой и получил звание недавно. Совсем другое дело, когда сотрудник долго занимался [силовой] деятельностью вне погон и получил большой опыт работы, а лишь затем оформлен на службу в звании лейтенанта – первом офицерском звании - за определенные заслуги. Я не вижу тут ничего предосудительного», - сказал Гончаров корреспонденту «Кавказского узла».

По оценке Гончарова, Абдул-Керим Кадыров в свои годы вполне мог получить нужный опыт, к тому же он "засиделся" в лейтенантах. «28 лет для лейтенанта – это многовато. Лейтенант начинает службу с 21 года, после училища либо иного вуза», - сказал он.

Назначение молодых специалистов на ответственные должности, оправданное или нет, - распространенная для российских госструктур практика. Повлиять на решение Рамзана Кадырова о новом назначении двоюродного брата никто не захочет. «Если Кадыров считает, что лейтенант – это высококлассный специалист, то ему никто не может запретить назначить этого человека на должность», - отметил Гончаров.

Официально региональные подразделения силовых структур на Северном Кавказе полностью зависимы от федерального центра, но на практике эта зависимость сведена к минимуму. «Чечня является частью Российской Федерации, и центр [подготовки спецназа] подчиняется российским силовым ведомствам, это центр федерального подчинения. Но на деле [все иначе]», - заключил Сергей Гончаров.

Назначение Абдул-Керима Кадырова на руководящий пост вызвано его родственными связями с главой Чечни, а вопрос его звания не столь принципиален, считает полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Практика продвижения родственников на высокие должности в силовых структурах глубоко порочна, уверен он. «Я не противник назначения лейтенантов на руководящие должности при наличии соответствующей квалификации, подготовки и опыта - дело не в звании, а в человеке. Но я категорически против, когда семейные кланы начинают назначать на все руководящие должности представителей своей семьи. Клановая структура приводит к замкнутости, деградации, непрофессионализму и коррупции: кадры продвигаются не по принципу профессионализма и пригодности к тем или иным задачам, а по принципу «свой-чужой». Этот принцип никогда не давал серьезного развития», - заявил Гудков корреспонденту "Кавказского узла".

Все региональные учебные центры спецназа подчиняются Москве, но Чечня составляет особое исключение, заметил Гудков. «Росгвардия – федеральная структура, но только не в Чечне. [Там] она обслуживает лично Кадырова и его клан, помогает осуществлять контроль над республикой, и совершенно очевидно, что никакого подчинения федеральному центру нет», - сказал отставной полковник.

Люди высоких званий на службе иногда подчиняются руководителям, которые по званию младше, указал доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. Нередки ситуации, когда «молодость побеждает опыт»: офицеры помоложе за счет мобильности и энергии могут показывать большие успехи, чем их старшие коллеги, однако ситуация с назначением Абдул-Керима Кадырова вряд ли из этого ряда, считает он.

«Новый начальник центра является родственником главы Чечни, что наводит на мысль о непотизме. Рамзан Кадыров, как глава республики, не имеет права назначать кого бы то ни было на пост в Росгвардии. Формально структура является федеральной и подчиняется федеральному центру, а фактически она возглавляется родственником главы региона и будет больше слушаться своего главу, чем Москву. В результате Кадыров имеет в своем непосредственном подчинении силовые структуры, которые официально являются федеральными», - сказал Перенджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Назначение на пост в федеральных структурах по протекции главы региона - не распространенная практика на Северном Кавказе, но Чечня является исключением из правила, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

«Сам Рамзан Кадыров – преемник своего отца, это клановость. Совершенно не новость, что значительный пост занял родственник Кадырова. Это семья, прочно охватившая и внутренние, и внешние направления. Кремль явно доверяет семье», - сказал Малашенко «Кавказскому узлу».

Центр по подготовке спецназа имеет самое непосредственное отношение к реальному управлению и исполнению боевых задач Росгвардии в Чечне. «Ясное дело, что его выпускники пойдут не на рынок торговать, не на автобазу. Власть Чечни еще более монополизировала силовые структуры, но официально под крышей Москвы», - заключил политолог.