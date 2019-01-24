Северо-Кавказский окружной военный суд вечером. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

24 января 2019, 17:07

Житель Дагестана осужден на пять лет за призывы к экстремизму

Суд назначил жителю Дагестана Загалаву Султанбегову пять лет колонии строгого режима за размещение экстремистских видео в соцсетях.

Согласно приговору, Султанбегов публиковал экстремистские видео в октябре 2014 года в ноябре-декабре 2015 года. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его сегодня к пяти годам исправительной колонии строгого режима по статьям об оправдании и пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Кроме того, жителю Дагестана запрещено в течение года заниматься администрированием интернет-сайтов.

Приговор не вступил в законную силу, сообщил сегодня на своем сайте Северо-Кавказский окружной военный суд. Комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Как писал "Кавказский узел", 22 января тот же суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии жителя Хасавюрта Омара Магомедова, также признанного виновным в оправдании терроризма за публикации в соцсетях.

Примечание:

"Житель Дербента заподозрен в причастности к боевикам", "Дети разыскиваемого силовиками жителя Дербента возвращены в Дагестан", "Процесс об участии жителя Дагестана в сирийском конфликте начинается в Ростове-на-Дону".

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