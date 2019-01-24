День празднования Цаган сар в Калмыкии объявлен выходным

24 января 2019, 05:47

Один из главных национальных праздников Цаган сар (Белый месяц), символизирующий наступление весны и пробуждение природы, жители Калмыкии отпразднуют 5 февраля. Этот день в республике объявлен нерабочим.

"Кавказский узел" информировал, что Цаган сар наступает в первый день месяца дракона по лунному календарю. В этот день в ряде регионов – в Китае, Монголии, Бурятии, Тыве, Тибете – буддисты встречают Новый год. Обычно Цаган сар совпадает также с Масленицей.

В этом году День празднования национального праздника Цаган сар пришелся на 5 февраля. Эта дата закреплена указом главы Калмыкии, сообщается на сайте главы республики.

Этот день в Калмыкии по традиции будет выходным, уточняет со ссылкой на сотрудника пресс-службы главы республики "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также писал, что в 2018 году жители республики вместе с Цаган саром, который пришелся на 16 февраля, встречали Масленицу.