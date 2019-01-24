Участники праздника Цаган сар в Калмыкии, февраль 2018 год. Фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла".

24 января 2019, 05:47

День празднования Цаган сар в Калмыкии объявлен выходным

Один из главных национальных праздников Цаган сар (Белый месяц), символизирующий наступление весны и пробуждение природы, жители Калмыкии отпразднуют 5 февраля. Этот день в республике объявлен нерабочим.

"Кавказский узел" информировал, что Цаган сар наступает в первый день месяца дракона по лунному календарю. В этот день в ряде регионов – в Китае, Монголии, Бурятии, Тыве, Тибете – буддисты встречают Новый год. Обычно Цаган сар совпадает также с Масленицей.

В этом году День празднования национального праздника Цаган сар пришелся на 5 февраля. Эта дата закреплена указом главы Калмыкии, сообщается на сайте главы республики.

Этот день в Калмыкии по традиции будет выходным, уточняет со ссылкой на сотрудника пресс-службы главы республики "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также писал, что в 2018 году жители республики вместе с Цаган саром, который пришелся на 16 февраля, встречали Масленицу.

Примечание:

"В Калмыкии наступил священный для буддистов месяц Ур Сар", "Праздничные мероприятия в честь калмыцкого Нового года прошли в Элисте", "Жители Калмыкии празднуют Ур Сар".

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