Транскавказская магистраль открыта

23 января 2019, 20:58

Движение по трассе между Южной Осетией и Россией возобновилось сегодня спустя восемь суток после закрытия Транскама.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, было закрыто 15 января. На трассу сошло более 70 тысяч кубов снега, сообщили дорожники. 22 января на трассу обрушилась очередная лавина.

Проезд на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля открылся сегодня с 20:00 мск без каких-либо ограничений, сообщило на своем сайте МЧС Северной Осетии.

Эту информацию подтвердило сегодня на своей странице в Facebook и МЧС Южной Осетии.

Наиболее сложный участок Транскама был расчищен совместными усилиями российских и южноосетинских дорожников, информировало сегодня агентство "Рес".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 24 января в Алагире осадков не будет, температура воздуха достигнет +1 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. Днем 24 января также без осадков, +11, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.