Очередь возле Рокского тоннеля. Фото © Sputnik / Михаил Мокрушин

23 января 2019, 20:58

Транскавказская магистраль открыта

Движение по трассе между Южной Осетией и Россией возобновилось сегодня спустя восемь суток после закрытия Транскама.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, было закрыто 15 января. На трассу сошло более 70 тысяч кубов снега, сообщили дорожники. 22 января на трассу обрушилась очередная лавина.

Скриншот сообщения МЧС Южной Осетии об открытии Транскама 23 января 2019 года, https://www.facebook.com/mhsryo/photos/a.145473286104455/327946257857156/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAdk1dchOgsTxKBWqZGdvgIWie0ImVSk7c3syql9PGe4kSI-5IhUGs8bUhEqt6zz1sZTyKY7HyC6EUpdZSxMJjlpRZibIfmLXGoR8l_ywysYyGqxkgpeJI4GT7u1dcdmksBzMiNrHNKg-zr0Z-XY97i1fBoF3jVyp1dYAQ3Ddhe5xa-kETWMMUDg9lm_7IL4N9FFzsjIQsJdLoT9465Vro7R5jnVL6DliWX0dsGiKWGMw-Ue-K76B46Iq7wj3i-DMBKnlgzbYDy_xdXHYd_yNOW_oLFuZR8arqbdbH2VQ17yjc84FX0QLDfPp7nWozVdrmq671pnhHaIveEqYm0Jvc&__tn__=-RПроезд на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля открылся сегодня с 20:00 мск без каких-либо ограничений, сообщило на своем сайте МЧС Северной Осетии.

Эту информацию подтвердило сегодня на своей странице в Facebook и МЧС Южной Осетии.

Наиболее сложный участок Транскама был расчищен совместными усилиями российских и южноосетинских дорожников, информировало сегодня агентство "Рес".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 24 января в Алагире осадков не будет, температура воздуха достигнет +1 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. Днем 24 января также без осадков, +11, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

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