Опознаны восемь погибших в Керченском проливе моряков

23 января 2019, 12:35

При пожаре на торговых судах "Канди" и "Маэстро" в Керченском проливе погибли, по предварительным данным, граждане Индии и Турции, 8 из 10 погибших опознаны, сообщил сегодня Росморречфлот.

Как писал "Кавказский узел", во время пожара на двух кораблях в Керченском проливе были спасены 12 моряков, они доставлены на сушу. Из воды подняты тела 10 погибших, судьба еще 10 членов экипажа остается неизвестной. Спасательная операция переведена в поисковый режим, поскольку, по данным экстренных служб, найти живых шансов нет.

Пожар на торговых судах "Канди" и "Маэстро" произошел 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив.

Опознание большинства тел погибших при пожаре завершено, сообщил сегодня официальный представитель Росморречфлота. "Большинство тел погибших уже опознано. Крен [горящих судов] со вчерашнего дня не увеличился. Разлив горючего пока не наблюдался", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

По данным пресс-службы Росморречфлота, опознаны 8 из 10 тел. Предположительно, из 10 погибших шесть граждан Индии и четыре гражданина Турции, уточняет "Вести-Крым".

Пожар не удается потушить из-за выходящего из емкостей сжиженного газа, сообщил сегодня представитель Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы. "Сейчас горит только выходящий газ. Надстройки все потушены. Горит по принципу горелки: газ выходит - и горит", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Как сообщил представитель Росморречфлота, тушение пожара на судах осложняется высокой волной и сильными порывами ветра. "Погода по-прежнему плохая: высота волны до полутора метров и порывы ветров до 15 метров в секунду", - приводит его слова РИА "Новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани облачно, температура воздуха +7 градусов, ветер 8 метров в секунду. В ночь на 24 января ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до 0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.