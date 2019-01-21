Самая пожилая женщина России умерла в Кабардино-Балкарии

21 января 2019, 14:58

128-летняя Нану Шаова, вошедшая в "Книгу истории России" как самый пожилой человек страны, умерла в родном селе, сообщили сегодня власти Баксанского района Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году 127-летняя Шаова была внесена в "Книгу рекордов России" как самый пожилой человек страны. Главный редактор издания Станислав Коненко, вручивший женщине сертификат, отметил, что этот факт является и мировым рекордом.

"Ушла из жизни долгожительница из с.п. Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, рекордсменка "Книги рекордов России" Шаова Нану Цуковна. Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте районной администрации.

Шаова родилась в 1890 году в Заюково в многодетной семье. Получить образование ей не удалось. Всю жизнь женщина посвятила колхозному труду, воспитала пятерых детей. Первый ее муж погиб на фронте. Во второй раз Нану Шаова вышла замуж в 1946 году, прожила с супругом 36 лет, его не стало в 1982 году.

Дата рождения Нану Шаовой по паспорту - 00.00.1890 года. Паспорт без установленной даты рождения Нану Шаова получила в 2002 году, сообщило 19 июля 2017 года ТАСС.

По словам одного из сыновей женщины, возраст долгожительницы выясняли в 1960 году во время переписи населения, до этого у нее никаких документов не было. В прошлом паспорте датой рождения Нану Шаовой было указано 15 июля, хотя сама она считала, что родилась 25 мая, уточнило агентство.