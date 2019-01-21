Нану Шаова. Кадр видео пользователя MAGIA НОВОСТЕЙ https://www.youtube.com/watch?v=Hn-HyJtx18s

21 января 2019, 14:58

Самая пожилая женщина России умерла в Кабардино-Балкарии

128-летняя Нану Шаова, вошедшая в "Книгу истории России" как самый пожилой человек страны, умерла в родном селе, сообщили сегодня власти Баксанского района Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году 127-летняя Шаова была внесена в "Книгу рекордов России" как самый пожилой человек страны. Главный редактор издания Станислав Коненко, вручивший женщине сертификат, отметил, что этот факт является и мировым рекордом.

"Ушла из жизни долгожительница из с.п. Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, рекордсменка "Книги рекордов России" Шаова Нану Цуковна. Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте районной администрации.

Шаова родилась в 1890 году в Заюково в многодетной семье. Получить образование ей не удалось. Всю жизнь женщина посвятила колхозному труду, воспитала пятерых детей. Первый ее муж погиб на фронте. Во второй раз Нану Шаова вышла замуж в 1946 году, прожила с супругом 36 лет, его не стало в 1982 году.

Дата рождения Нану Шаовой по паспорту - 00.00.1890 года. Паспорт без установленной даты рождения Нану Шаова получила в 2002 году, сообщило 19 июля 2017 года ТАСС.

По словам одного из сыновей женщины, возраст долгожительницы выясняли в 1960 году во время переписи населения, до этого у нее никаких документов не было. В прошлом паспорте датой рождения Нану Шаовой было указано 15 июля, хотя сама она считала, что родилась 25 мая, уточнило агентство.

Примечание:

"Долгожители Карачаево-Черкесии принимают участие в выборах", "Дольше всех на планете живет чеченка Забани Хачукаева из Ачхой-Мартана", "В Дагестане раскрыто убийство долгожительницы и ее дочери-инвалида".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 января 2019, 20:56

21 января 2019, 20:09

21 января 2019, 19:37

  • Житель Дагестана обвинен в помощи боевикам

    Передано в суд дело жителя Карабудахкентского района, обвиняемого в организации финансирования терроризма после сбора денег в Интернете для боевиков, сообщила сегодня прокуратура.

21 января 2019, 18:40

  • 4 Новость о списании долгов за газ вызвала недоверие у жителей Чечни

    Власти Чечни используют все методы воздействия на должников по оплате коммунальных услуг и списание возникшей вопреки этому многомиллиардной задолженности за газ вряд ли коснется простых людей, заявили жители республики. Чеченские юристы также назвали маловероятной возможность списания долгов республики за газ.

21 января 2019, 17:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи