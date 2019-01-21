Учения ЮВО. Фото : пресс-служба ЮВО https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20190118/1026336472/Rossiyskie-voennye-proveli-bolee-200-ucheniy-v-Abkhazii-v-2018-godu.html

21 января 2019, 13:12

Трое российских военных погибли в Абхазии

Пять военнослужащих российской базы в Абхазии стали жертвами падения БТР в ущелье глубиной 40 метров, сообщили сегодня в Южном военном округе.

Инцидент произошел 18 января, но пресс-служба Южного военного округа сообщила о нем лишь сегодня. "При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В результате ДТП погибли трое военных, еще двое были эвакуированы в окружной военный госпиталь, уточняет агентство.

По словам источника агентства в силовых структурах Абхазии, БТР, в котором было пять человек, упал с высоты около 40 метров.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин случившегося, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор, информирует агентство.

Примечание:

"Власти Абхазии пообещали полумиллионные компенсации семьям погибших", "Поиски российского туриста в Абхазии решено продолжить с воздуха", "Турист из Москвы убит во время вооруженного ограбления в Абхазии".

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