Трое российских военных погибли в Абхазии

21 января 2019, 13:12

Пять военнослужащих российской базы в Абхазии стали жертвами падения БТР в ущелье глубиной 40 метров, сообщили сегодня в Южном военном округе.

Инцидент произошел 18 января, но пресс-служба Южного военного округа сообщила о нем лишь сегодня. "При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В результате ДТП погибли трое военных, еще двое были эвакуированы в окружной военный госпиталь, уточняет агентство.

По словам источника агентства в силовых структурах Абхазии, БТР, в котором было пять человек, упал с высоты около 40 метров.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин случившегося, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор, информирует агентство.