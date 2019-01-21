21 января 2019, 13:12
Трое российских военных погибли в Абхазии
Пять военнослужащих российской базы в Абхазии стали жертвами падения БТР в ущелье глубиной 40 метров, сообщили сегодня в Южном военном округе.
Инцидент произошел 18 января, но пресс-служба Южного военного округа сообщила о нем лишь сегодня. "При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В результате ДТП погибли трое военных, еще двое были эвакуированы в окружной военный госпиталь, уточняет агентство.
По словам источника агентства в силовых структурах Абхазии, БТР, в котором было пять человек, упал с высоты около 40 метров.
Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин случившегося, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор, информирует агентство.
"Власти Абхазии пообещали полумиллионные компенсации семьям погибших", "Поиски российского туриста в Абхазии решено продолжить с воздуха", "Турист из Москвы убит во время вооруженного ограбления в Абхазии".
21 января 2019, 15:57
-
Участники акции памяти Маркелова и Бабуровой обвинены в неповиновение полиции
Один из участников согласованного шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой в Москве Игорь Ясин связал свое задержание с протестом против преследования геев в Чечне.
21 января 2019, 15:11
-
Силовики пришли с обысками к ростовским активистам "Открытой России"
Первое в стране дело о деятельности нежелательной организации возбуждено против члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Сегодня к ней и еще четырем активистам движения в Ростове-на-Дону пришли с обысками.
21 января 2019, 14:58
-
Самая пожилая женщина России умерла в Кабардино-Балкарии
128-летняя Нану Шаова, вошедшая в "Книгу истории России" как самый пожилой человек страны, умерла в родном селе, сообщили сегодня власти Баксанского района Кабардино-Балкарии.
21 января 2019, 14:47
-
Пользователей соцсетей встревожили планы пересмотра границ Дагестана и Чечни
Глава Дагестана 20 января назвал "плановой и обязательной работой" пересмотр существующей границы с Чечней. Пользователи соцсетей обратили внимание, что Владимир Васильев ушел от ответа на вопрос об уступке территорий республики.
21 января 2019, 14:12
-
Продлен срок домашнего ареста трех депутатов гордумы Волгограда
Волгоградский облсуд продлил на два месяца срок домашнего ареста бывших депутатов Алексея Зверева, Евгения Щура и Федора Литвиненко, обвиняемых в получении выплат за фиктивные ДТП.
-
21 января 2019, 10:52
Три человека арестованы на юге России по делу о финансировании ИГ*
-
21 января 2019, 03:441
Жильцы многоэтажки в Сочи потребовали подключить узаконенный самострой к коммуникациям
-
21 января 2019, 00:47
Резонанс в соцсетях вызвало ДТП с автобусом на пешеходной зоне в Ростове-на-Дону
-
20 января 2019, 16:31
Разрешено движение легковых машин через "Верхний Ларс"
-
20 января 2019, 13:13
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин
-
20 января 2019, 10:18
Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин
-
21 января 2019, 14:58
Самая пожилая женщина России умерла в Кабардино-Балкарии
-
21 января 2019, 13:12
Трое российских военных погибли в Абхазии
-
21 января 2019, 12:57
Занятия в школах Грузии возобновлены на фоне смертей от гриппа
-
21 января 2019, 10:52
Три человека арестованы на юге России по делу о финансировании ИГ*
-
21 января 2019, 10:16
Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села
-
21 января 2019, 05:36
Дети отравились угарным газом в Дагестане
-
20 января 2019, 19:27
Электроснабжение в Чечне восстановлено
-
20 января 2019, 18:30
Четыре человека отравились газом на Ставрополье
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
29 июня 2018, 16:0216
Гвашев Руслан Индрисович
-
13 февраля 2018, 10:5216
Саакашвили Михаил Николозович
-
14 марта 2017, 10:39
Лакербая Леонид Иванович
-
16 января 2019, 10:01
BERG...man TbilisiПорошенко: обещающие немедленный мир на Украине, принесут лишь капитуляцию. А разве- нет? 23
-
11 января 2019, 08:45
BERG...man TbilisiТоварищ Мадуро и Бибилов с Хаджимбой, нутро полицая Лукашенко, и сирийские капризы Дональда 23
-
08 января 2019, 13:07
BERG...man TbilisiСтрасти по томосу в Грузии. Когда и хочется и колется, и когда речь не о вере, а о политике! 64
-
06 января 2019, 15:47
BERG...man TbilisiТерриториальные конфликты в 2019 ? Будут изменения или вновь, круги на воде? 91
-
03 января 2019, 14:32
BERG...man TbilisiДрузья убеждают вас в необходимости переговоров с врагами? Значит, предатели уже договорились... 61
-
20 января 2019, 19:38В селении Гагатли третьи сутки землетрясение
-
20 января 2019, 17:24Отец заключенного просит общественность принять участие в судебном процессе
-
19 января 2019, 22:21Застройщик отказался оформлять документы на электроэнергию и водоснабжение
-
19 января 2019, 21:25Мацестинский лесопарк в разбитом и заброшенном состоянии в результате стройки
-
18 января 2019, 23:24Чиновница оставила врача г. Сочи без жилья
-
20 января 2019, 05:24
Грузинский мультфильм про войну в Абхазии вошел в программу Берлинале-2019
-
19 января 2019, 22:511
Для жителей Абхазии и Южной Осетии упрощена процедура установления гражданства Грузии
-
01 января 2015, 03:416
Наталья Зубаревич: Если на Кавказе будет больше стрельбы, то трансферты вырастут
-
14 ноября 2014, 11:352
Рауль Хаджимба — о новом договоре с Россией, "смотрящих" и людях второго сорта
-
17 октября 2017, 13:09
Главное о борьбе Руслана Гвашева за черкесские традиции
-
07 октября 2017, 03:22
Навальный: кавказское измерение
-
12 августа 2014, 16:39Общественно-политический договор с кандидатами в президенты Республики Абхазия
-
29 мая 2014, 15:39Заявление Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия