Жильцы многоэтажки в Сочи потребовали подключить узаконенный самострой к коммуникациям

21 января 2019, 03:44

Около ста жильцов многоквартирного дома в Сочи провели собрание, на котором пожаловались, что застройщик отказывается подключить дом к городским коммуникациям. Застройщик заявил, что дом он узаконил через суд, а все остальное - дело жильцов, как собственников".

Сообщение от жильцов многоквартирного дома в Сочи поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 19 января 2019 года. Авторы сообщения написали, что застройщик отказался оформлять документы на электроэнергию, водоснабжение и канализацию. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

20 января около ста жильцов семиэтажного дома в потребительском жилищно-строительном кооперативе (ПЖСК) "Ветеран Нагорный" провели собрание, на котором пожаловались, что застройщик отказался обеспечить их электроэнергией, водой, теплом и канализацией. Они заявили, что мерзнут в холодное время года и собирают дождевую воду, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на собрании.

Во время собрания группа рабочих проводила противооползневые работы, так как дом построен на оползневом склоне. Корреспонденту "Кавказского узла" они сообщили, что "не ручаются за то, что дом не развалится и не сползет в овраг".

"Если ранее свет и вода были с перебоями, то сейчас их вообще нет в наших квартирах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Яковлева. По ее словам, она заплатила застройщику два миллиона 400 тысяч рублей.

Она утверждает, что обращалась в мэрию и правоохранительные органы, но реакции пока нет.

"Застройщик игнорирует требования привести дом в жилое состояние и подключить к городским коммуникациям", - сказала она.

"Люди отдали последние деньги, приехали с разных городов России. А получается, что купили проблемы и конфликты. Сейчас крыша течет, дом ползет, коммуникаций нет, а чтобы их подключить, требуется огромная сумма. Наши квартиры обойдутся нам в два, а то и в три раза дороже", - сказала жительница дома Людмила.

Домком дома Нина Кудинова, которая представляет интересы застройщика, на собрании рассказала жильцам, что подала заявки в водоканал и электросети о подключении дома к коммуникациям 15 января. "Наше подключение до настоящего времени является самовольным. Но так как мы всем пользуемся, то и должны платить за это, а не застройщик", - сказала она.

Застройщик заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "свои обязательства он выполнил - построил дом". "Узаконил через суд, а все остальное - дело жильцов, как собственников. Я не могу всю мою жизнь платить за этих жильцов", - сказал он на собрании.

"У меня было разрешение на три этажа, но по просьбе жильцов я построил 7-этажный дом. Он был узаконен... Дом перешел в собственность в долях 38 жильцам, остальные 12 отказались писать заявление в суд.., и я оформил их квартиры на свою мать", - сказал он, отметив, что ему больше ничего не оставалось.

Сотрудник правового управления мэрии Сочи сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "администрация города не несет ответственности за дома, право собственности на которые признано судами".

"Поэтому о ситуации на (указанном) участке нам ничего не известно. Регистрации в данном доме нет, адрес не присваивался", - сказал он.

В диспетчерских АО "Спецавтохозяйство по уборке города", МУП "Водоканал", МУП "Теплоэнерго" и электросетей корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что договорных отношений между организациями и жильцами дома на поставку услуг ЖКХ и вывоз мусора нет.

"Суд не подменяет органы местного самоуправления и должен решать споры, но не градостроительные вопросы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" независимый от данной ситуации адвокат краевой коллегии адвокатов Александр Енин. По его словам, жильцы поступили правильно, обратившись в правоохранительные органы.