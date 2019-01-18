Сотрудник "Водостока" получил условный срок после гибели ребенка в Сочи

18 января 2019, 15:59

Заместитель главного инженера в сочинском МУП "Водосток" Сергей Пинчук признан виновным в халатности и приговорен к двум годам лишения свободы условно в связи с гибелью мальчика в городской ливневке.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа 2018 года в Сочи семилетний мальчик упал в открытую ливневую канализацию и утонул. Владелец гостевого дома, близ которого произошел инцидент, был обвинен в причинении смерти по неосторожности, но он выплатил родителям ребенка 150 тысяч рублей, и дело закрыли в связи с примирением сторон. 20 ноября фигурантом дела о гибели ребенка стал сотрудник муниципального предприятия "Водосток", его заподозрили в халатности. В декабре дело было передано в суд.

МУП "Водосток" обслуживает муниципальные сети ливневой канализации, общая протяженность которых более 850 тысяч метров. За год сочинская ливневка отводит примерно три тысячи кубометров поверхностных сточных вод, говорится на сайте организации.

Судом установлено, что сотрудники МУП "Водосток" с августа 2017 года по август 2018 года не оценивали техническое состояние ливневой канализации на данном участке и не выявили, что на ней нет ограждения и решетки. "Ненадлежащее исполнение Сергеем Пинчуком своих обязанностей [...] повлекло трагические последствия в виде гибели ребенка", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Заместитель главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" Сергей Пинчук признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ). Он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а также лишен права занимать определенные должности в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.