Безнаказанные преследования правозащитников на Кавказе отмечены в докладе HRW

17 января 2019, 21:10

Федеральные власти не пресекли развернутые чеченскими властями преследования сотрудников "Мемориала" и оставили без реакции нарушения прав представителей ЛГБТ в республике, указывается в ежегодном докладе Human Rights Watch.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала сегодня доклад о правах человека в мире в 2018 году. В разделе, посвященном ситуации с правами человека в России, отдельная глава посвящена Чечне.

"В Чечне местные власти практиковали произвольные задержания, пытки и насильственные исчезновения в отношении предполагаемых джихадистов и нелояльных граждан, а также применяли коллективное наказание", - указано в докладе.

Особое внимание авторы доклада обратили на преследование главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева и последовавшие за его арестом поджоги имущества организации в двух соседних с Чечней регионах.

Титиев был задержан 9 января 2018 года и до настоящего времени находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Процесс по делу Оюба Титиева начался 19 июля в Шалинском горсуде. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". 17 января 2018 года был подожжен офис "Мемориала" в Ингушетии, а 23 января - автомобиль правозащитного центра в Дагестане. Преступления против "Мемориала" в Дагестане и Ингушетии заказаны людьми из Чечни, сфабриковавшими дело Титиева, заявлял ранее "Кавказскому узлу" член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

Сотрудники «Мемориала» и адвокаты Титиева получали анонимные угрозы и подвергались слежке со стороны чеченских силовиков, а глава Чечни Рамзан Кадыров "публично угрожал правозащитникам, обещая «сломать хребет нашим врагам»", отмечается в докладе. Расследование нападения на руководителя дагестанского "Мемориала" Сиражутдина Дациева также не принесло результатов.

После нападения группы молодых людей на полицейских в августе 2018 года чеченские силовики провели серию спецопераций. "Десятки молодых людей, в том числе несовершеннолетних, подверглись произвольному задержанию и недозволенному обращению со стороны силовиков. Рамзан Кадыров пригрозил семьям нападавших коллективным наказанием и угрожающе высказывался в адрес правозащитников, [...] приравнял правозащитников к террористам и пообещал, что после суда над Титиевым «для них Чечня - это запретная территория»", - указывает Human Rights Watch.

Федеральный центр так и не обеспечил эффективного расследования облавы на геев в Чечне в 2017 году, констатируют правозащитники. При этом были зафиксированы "новые случаи нападений на ЛГБТ со стороны их собственных родственников и представителей республиканских властей": уроженца Чечни, покинувшего республику из-за угроз в связи с его предполагаемой сексуальной ориентацией, пытались похитить в Петербурге, а молодая женщина по аналогичной причине подверглась в Чечне незаконному задержанию, продолжительной изоляции и недозволенному обращению, говорится в докладе.

У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили 16 января опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Власти республики утверждают, что геев в Чечне нет, так как с гомосексуальными людьми в республике зачастую расправляются их же родственники, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет"". 16 октября 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска МВД Чечни, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. 24 декабря 2018 года "Новая газета" опубликовала доказательства содержания Лапунова в подвале у силовиков.

Размещение тренировочной базы сборной Египта в Грозном во время проведения Чемпионата мира по футболу в России "Рамзан Кадыров активно использовал в интересах собственного пиара", отмечает также HRW.

Во время двухнедельного массового митинга в Ингушетии, жители которой выражали протест в связи с решением вопроса об административной границе с Чечней, был похищен наблюдавший за протестом исследователь «Международной амнистии». Он был "избит неустановленными силовиками, которые также устраивали ему имитацию казни", указывает организация.

В докладе правозащитной организации также упоминается о нападении на руководителя «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху и трех его коллег в Краснодаре, совершенном в последние дни 2017 года. "Рудомаха был на несколько недель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными травмами лица. Эффективного расследования по данному факту не проводилось", - напомнили правозащитники.

Трое мужчин, которые напали на экологов, связаны с силовыми структурами, а заказчиками являются "высокопоставленные особы, захватывающие особо охраняемые земли общего пользования для постройки своих дворцов", предположили ранее сам Андрей Рудомаха и его коллеги.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов".