Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета

17 января 2019, 08:37

Boeing 737-800 рейсом Норильск - Москва - Минеральные воды вернулся в аэропорт вылета после того, как сработал датчик задымления. Пассажиры отправлены в Санкт-Петербург, откуда будут доставлены в Москву или Минводы другим рейсом, сообщили в транспортной прокуратуре.

Самолет вылетел из Норильска в 07.44 по местному времени (03.44 мск). Примерно через 20 минут сработал датчик задымления, и экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"На борту находилось 118 пассажиров... в 08.33 (04.33 мск) благополучно сел", - цитирует Горбунову РИА "Новости".

Пассажиры Boeing 737-800 авиакомпании "Нордстар" вылетели в Петербург в 10.44 по местному времени. Оттуда они будут доставлены в Москву или Минеральные Воды другим рейсом. Жалоб от пассажиров не поступало, авиатехники выясняют причину срабатывания датчика задымления, пишет со ссылкой на прокуратуру "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года самолет Москва - Сочи экстренно сел в аэропорту вылета в связи с отказом двигателя. На борту находилось около 200 пассажиров.