Boeing 737-800 авиакомпании "Нордстар". Фото https://www.nordstar.ru/about/news/682/

17 января 2019, 08:37

Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета

Boeing 737-800 рейсом Норильск - Москва - Минеральные воды вернулся в аэропорт вылета после того, как сработал датчик задымления. Пассажиры отправлены в Санкт-Петербург, откуда будут доставлены в Москву или Минводы другим рейсом, сообщили в транспортной прокуратуре.

Самолет вылетел из Норильска в 07.44 по местному времени (03.44 мск). Примерно через 20 минут  сработал датчик задымления, и экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"На борту находилось 118 пассажиров... в 08.33 (04.33 мск) благополучно сел", - цитирует Горбунову РИА "Новости".

Пассажиры Boeing 737-800 авиакомпании "Нордстар" вылетели в Петербург в 10.44 по местному времени. Оттуда они будут доставлены в Москву или Минеральные Воды другим рейсом. Жалоб от пассажиров не поступало, авиатехники выясняют причину срабатывания датчика задымления, пишет со ссылкой на прокуратуру "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года самолет Москва - Сочи экстренно сел в аэропорту вылета в связи с отказом двигателя. На борту находилось около 200 пассажиров.

Примечание:

"Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону после смерти пассажира", "Самолет с умершим пассажиром экстренно сел в Сочи", "Часть пассажиров самолета Уфа - Сочи отказались продолжить полет".

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