Инспектор дагестанской таможни обвинен в махинациях с автомобилями

15 января 2019, 11:00

Бывший инспектор Махачкалинского таможенного поста обвиняется в том, что создал преступную группу, которая ввезла в Россию дорогие машины и прицепы, не уплатив при этом 119 миллионов таможенных взносов, сообщила Генпрокуратура.

По версии следствия, в 2012 году инспектор Махачкалинского таможенного поста вместе с жителем Дагестана создали преступное сообщество.

В этой группе также состояли руководитель таможенного поста и его первый заместитель, сотрудники Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Дагестану и жители республики - всего 14 человек, сообщила 14 января Генпрокуратура России на своем сайте.

За два года они ввезли и поставили на государственный учет в России 90 дорогих машин и автоприцепов, уклонившись от уплаты 119 миллионов рублей таможенных платежей, уточнило ведомство.

Бывшему инспектору Махачкалинского таможенного поста предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч.3 ст.210) и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч.4 ст.194 УК РФ), с ним было заключено досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Советский районный суд Махачкалы, уточнило ведомство.

Отметим, что по статье об участии в создании преступного сообщества предусмотрено до двадцати лет лишения свободы, по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей - до двенадцати лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2018 года начальник отделения таможенных процедур Махачкалинского таможенного поста был обвинен в том, что пообещал за деньги растаможить автомобиль, хотя не имел на то полномочий, сообщила прокуратура.