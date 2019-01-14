Депутат Ставропольской думы заподозрен в картельном сговоре на 339 млн рублей

14 января 2019, 22:42

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Ставропольской краевой думы, гендиректора ООО "Кавказстройинвест" Алексея Назаренко по подозрению в участии в картельном сговоре для получения госконтрактов, сообщил Следком. По словам депутата, следствие не дождалось окончательного решения арбитражного суда.

По данным следствия, в 2017 году Назаренко и его знакомая - гендиректор ООО "Инженер" - вступили в картельный сговор, ограничив конкуренцию при проведении госторгов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и легкоатлетического манежа в Ставрополе, а также спорткомплекса в Новоалександровске.

"Подозреваемые подавали заявки на участие в закупках, не указывая ценовые предложения, в связи с чем аукционы признавались не состоявшимися, и контракты заключались с ООО "Инженер". В результате общая сумма дохода, полученного коммерческими организациями, участвовавшими в картельном сговоре, составила более 399 миллионов рублей", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Следственного управления СК по Ставропольскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 178 (ограничение конкуренции) УК России. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым по данной статье, предполагает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время в арбитражном суде рассматривается жалоба на решение Управления Федеральной антимонопольной службы о признании антиконкурентного сговора в действиях указанных фирм, сообщил Алексей Назаренко, представляющий в краевой думе партию "Единая Россия".

"Решение УФАС еще в силу не вступило, а дело Следственный комитет уже возбудил, не дожидаясь окончательного решения в арбитражном производстве", - привело слова депутата агентство "Интерфакс-Юг".

Он также уточнил, что много лет был единственным учредителем и директором ООО "Кавказстройинвест" и ООО "Инженер".

"После смены учредителей у меня, как директора одной из фирм, был договор с учредителем второй фирмы о передаче мне в доверительное управление 100% ее акций. Таким образом, мы полностью подпадаем под исключение антимонопольного закона в части картельного сговора, так как эти две фирмы входят в одну группу лиц", - заявил Назаренко.

По состоянию на 22.40 мск на сайте УФАС по Ставрополью нет комментариев относительно возбуждения уголовного дела против Алексея Назаренко.