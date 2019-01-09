13 человек стали жертвами ДТП со скорой в Тбилиси

09 января 2019, 22:21

Автомобиль скорой помощи врезался в Тбилиси в подсобку с рабочими. Один рабочий погиб, десять его коллег и два врача получили травмы.

Инцидент произошел сегодня на тбилисском проспекте Чавчавадзе, где ведется строительство многоэтажного дома. Прежде чем врезаться в будку, "скорая" выехала на встречную полосу.

Водитель машины скорой помощи задержан. Ему грозит до семи лет заключения по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека". Проверка показала, что водитель трезв, со ссылкой на МВД информировали сегодня "Новости-Грузия".

Исполнительный директор Центра срочной медицины Ираклий Берекашвили исключил и версию о том, что водитель заснул за рулем. Однако он отметил, что в последнее время сотрудникам скорой помощи приходится много работать. Попавший в аварию автомобиль, по его словам, новый, сообщило издание.

В Грузии участились случаи заболевания вирусом гриппа H1N1, из-за чего бригады скорой помощи перешли на чрезвычайный режим работы. Число заболевших на сто тысяч человек составляет 256, сообщил сегодня "Sputnik Грузия". "Кавказский узел" писал, что к сегодняшнему дню в Грузии умерли от гриппа 12 человек. Из-за эпидемии каникулы в школах и детских садах продлены до 18 января.

В момент аварии в машине скорой помощи находился пациент, он не пострадал и был доставлен в больницу. Из 12 пострадавших двое - врачи, со ссылкой на тбилисский Центр скорой медицинской помощи передал "ИнтерпрессНьюс".

В аварии погиб азербайджанец, житель села Зол-Гюведж Болнисского района Грузии Бабек Гасанов. Рабочие, которые пострадали в ДТП, также азербайджанцы. Одному из них ампутировали ногу, сообщили "Новости-Азербайджан".

"Неоднократно видел, как машина скорой помощи на огромной скорости вылетала на встречную полосу, подвергая опасности многих граждан с детьми, и так далее", - прокомментировал сегодняшний инцидент блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. По его мнению, полиция должна проверить не только версии о том, что водитель был пьян или заснул за рулем, но и о том, не превысил ли он скорость. "Была ли необходимость лететь на такой скорости и убивать и делать инвалидами такое количество людей, за которыми семьи, дети и надежда на кормильцев, работающих на этой стройке?" - написал он в заметке "Машина скорой помощи в центре Тбилиси сбила 13 человек, есть погибший. Причина и следствие!".