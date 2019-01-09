Линия электропередач. Фото пользователя Geronimo the Elder с сайта Flickr.com

09 января 2019, 15:42

Более 50 тысяч жителей Чечни остались без света

Из-за аварии на высоковольтной линии Самашки – Ачхой-Мартан без электроснабжения остаются около 42,5 тысячи человек. Подача света также прекращена 9,9 тысячи грозненцев из-за отключения на подстанции, сообщило сегодня Минэнерго России.

По данным ведомства, в Грозном авария произошла на подстанции "Северная".

"В 12.36 мск на подстанции "Северная" отключился трансформатор Т-1. В 13.09 мск от трансформатора Т-2 подано напряжение части потребителей", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго России.

После подачи напряжения, по данным ведомства, без электричества продолжают оставаться 9,9 тысячи человек.

Вторая за день авария в Чечне произошла в 13.20 мск на высоковольтной линии Самашки – Ачхой-Мартан, отмечается в сообщении. "Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 42 500 человек)", - уточнило ведомство.

По данным Минэнерго России, аварийные работы планируют завершить к 15.20 мск.

"В зоне отключения частично Грозный, Ачхой-Мартановский и Сунженский районы. Все объекты с круглосуточным пребыванием людей оснащены резервными источниками питания", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС России по Чечне.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Грозном облачно, температура воздуха +4 градуса Цельсия, ветер восточный 10 метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до +2 градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Как писал "Кавказский узел", электроснабжение Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни отсутствовало 30 декабря 2018 года из-за аварии. 4 и 5 января из-за замены трансформатора была вновь прекращена подача электричества жителям Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни. При этом жители Чечни пожаловались, что их не предупредили об отключении заранее.

Примечание:

"Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне", "Коммунальщики в Чечне отключили 648 человек от электроснабжения", "Жители Грозного заявили об отсутствии водоснабжения".

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