ЛЭП. Фото: Юрий Гречко / Югополис

05 января 2019, 10:54

Жители Чечни пожаловались на внезапное отключение электричества

Электроснабжение около 111 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни прекращено из-за замены трансформатора, сообщили энергетики. Местные жители заявили, что их не предупредили об отключении заранее.

Как писал "Кавказский узел", электроснабжение Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни отсутствовало 30 декабря из-за аварии.

Во второй половине дня 4 января и утром 5 января жители этих районов вновь остались без электроснабжения. "Электричество отключили вчера вечером, около 16 часов, и подали только поздно ночью. Сегодня с утра света опять нет. Что там опять случилось, непонятно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ачхой-Мартана Джабраил.

"Света нет ни у нас, ни в соседних селах. О том, что будет отключение, нас не предупреждали. Во всяком случае, я такого не знаю. То ли авария там очередная, то ли еще что", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Малкан.

Информацию о вечернем и утреннем отключениях электричества подтвердил сотрудник администрации Ачхой-Мартановского района. "Энергетики говорят о проведении ремонтных работ на подстанции, что связаны с произошедшей 30 декабря аварией", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла. Представитель местных властей отметил, что все социально значимые объекты района функционируют в обычном режиме, поскольку имеют запасные источники питания.

Префектуры обоих районов были заранее поставлены в известность о предстоящем отключении, заявили в компании "Чеченэнерго". "Работы по замене старого трансформатора на новый на подстанции «Самашки» были начаты вчера, завершатся сегодня к 18 часам вечера. На время работ электроснабжение населенных пунктов Ачхой-Мартановского и Сунженского районов обесточены. Необходимость замены трансформатора вызвана произошедшей 30 декабря аварией, что привело тогда к повреждению ввода трансформатора и обрыва оцинковки", - сказал представитель компании корреспонденту "Кавказского узла".

Общая численность населения муниципалитета, по данным префектуры Ачхой-Мартановского района, составляет около 88 тысяч человек. В другом обесточенном районе Чечни, Сунженском, проживают порядка 22 900 жителей.

Примечание:

"Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне", "Коммунальщики в Чечне отключили 648 человек от электроснабжения", "Жители Грозного заявили об отсутствии водоснабжения".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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