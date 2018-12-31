31 декабря 2018, 07:34
Восстановлено энергоснабжение жителей двух районов Чечни
Энергетики устранили аварию, из-за которой было нарушено электроснабжение потребителей в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах Чечни.
Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря электроснабжение было отключено в домах более 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, большинству потребителей электричество было подано по резервной линии, сообщило Минэнерго.
"Ремонтно-восстановительные работы были окончены к 22.30 мск", - сообщила 30 декабря Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа на своем сайте.
По данным энергетиков, электроснабжение Ачхой-Мартановского и Сунженского районов восстановлено в полном объеме.
"Жители Чечни рассказали об отключениях света за долги", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества", "Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне".
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