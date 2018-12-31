Восстановлено энергоснабжение жителей двух районов Чечни

31 декабря 2018, 07:34

Энергетики устранили аварию, из-за которой было нарушено электроснабжение потребителей в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря электроснабжение было отключено в домах более 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, большинству потребителей электричество было подано по резервной линии, сообщило Минэнерго.

"Ремонтно-восстановительные работы были окончены к 22.30 мск", - сообщила 30 декабря Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа на своем сайте.

По данным энергетиков, электроснабжение Ачхой-Мартановского и Сунженского районов восстановлено в полном объеме.